Publican primera foto de Kbeto Zuleta tras su grave accidente; llamó la atención con particular gesto

La recuperación del cantante vallenato Kbeto Zuleta sigue causando una gran expectativa entre sus familiares, amigos y seguidores. En las últimas horas se conoció una foto del artista sonriendo y esta se convirtió en una imagen que representa un alivio para quienes han estado pendientes de su estado de salud desde el grave accidente de tránsito que sufrió junto a los integrantes de su agrupación musical.

Poncho Zuleta recordó las nostálgicas palabras que le dedicó Kbeto antes del accidente: “Un padre vivo”

La foto fue compartida por su hermano Candé Zuleta a través de redes sociales. En la publicación, que aparentemente salió de una videollamada, se puede ver al cantante recostado y con una sonrisa, lo cual llenó de emoción a sus seguidores.

Junto a la imagen, Candé escribió un mensaje lleno de emotividad: “Dios nunca abandona a sus hijos. Te amo, hermanito”, se lee.

Estas palabras fueron recibidas con muestras de cariño y varios mensajes de apoyo para la familia, que ha atravesado semanas bastante difíciles.

Estado de salud de Kbeto Zuleta

Se conoce que el cantante permanece hospitalizado en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde recibe atención especializada y continúa su proceso de recuperación.

Desde su traslado en un avión ambulancia, el 27 de octubre, ha presentado señales favorables. El 31 de ese mes despertó espontáneamente y fue extubado con éxito. Luego de esto, el 4 de noviembre, tuvo que someterse a dos intervenciones quirúrgicas más.

Su hermano, el médico Héctor Arturo Zuleta, había explicado que el cantante se encontraba estable y consciente, aunque todavía necesitaba otras cirugías. El médico Jorge Marío Córdoba también informó que estaba “evolucionando satisfactoriamente” y seguía bajo vigilancia permanente.

Kbeto Zuleta sufrió un grave accidente de tránsito en una vía del Cesar. Foto: @KBETO ZULETA

¿Cómo fue el accidente de Kbeto Zuleta y su agrupación?

El accidente ocurrió durante la madrugada del pasado 26 de octubre de 2026, cuando el bus que transportaba a la agrupación cayó al río Ariguaní, luego de salirse de la carretera y chocar contra la baranda de un puente. Los músicos regresaban de una presentación privada en Sincelejo.

La tragedia dejó tres integrantes fallecidos: el guitarrista Harold Santana y los coristas Geovanny Lobo y Radamel Uribe. Este último murió el 8 de noviembre, después de permanecer hospitalizado.

Se conoce la última canción que grabaron los músicos de Kbeto Zuleta antes de morir y un detalle hizo estremecer a muchos

Además de las lesiones físicas, Kbeto ha tenido que enfrentar un duro golpe emocional al conocer la muerte de sus compañeros. Según contó Córdoba, al recuperar la conciencia preguntó por ellos y rompió en llanto al enterarse de lo que sucedió.

Mientras continúa su recuperación, sus familiares piden que sus fanáticos sigan orando por la salud del artista.