Mamá de Daddy Yankee se robó las miradas en los Latin Grammy 2026; el artista la puso a desfilar para cantarle

Ramón Luis Ayala, nombre de pila de Daddy Yankee, asistió emocionado a uno de los eventos más importantes de su vida artística en el marco de los Latin Grammy 2026, donde fue homenajeado como Persona del Año.

Allí, muchos esperaban su llegada con gran expectativa hasta que, finalmente, apareció en la alfombra roja en compañía de su madre, Rosa Rodríguez. Ambos posaron frente a las cámaras sonrientes y el ‘Big Boss’ no dudó en demostrar que había elegido a la mejor compañera para disfrutar esta ocasión.

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Justamente por eso, durante la gala, los reflectores no perdieron de vista a su progenitora, quien deslumbró con un elegante vestido negro a los hombros con detalles de pedrería en el escote, complementando su outfit con un collar de brillantes que hacía juego con sus aretes.

La elegancia y complicidad que ambos proyectaban dejaban claro que estaban disfrutando plenamente del evento. De hecho, el gesto de Rosa al tomar del brazo a Daddy Yankee no pasó desapercibido y se convirtió rápidamente en una de las imágenes más emotivas de la noche del 11 de noviembre en los Latin Grammy.

Daddy Yankee puso a desfilar a su madre para cantarle

Desde sus redes sociales, el artista puertorriqueño compartió algunos de los momentos más emocionantes del evento, resaltando la presencia de su madre y aprovechando la ocasión para grabar un tierno video junto a ella.

En el videoclip enfocó inicialmente unas rosas y, posteriormente, apareció junto a ella mientras interpretaba la canción que compuso en su honor. “Mi rosa tiene calidad pétalos divinos 🌹“, escribió en su publicación que en cuestión de minutos superó los 65 mil ‘me gusta’.

“Con la verdadera Cangri”; “¡Ambos deslumbraron en la alfombra!“; ”Suegra"; “Eres muy bendecido mi querido amigo Yankee”; “Todas queremos ser doña Rosa”; “El flow y la elegancia se hereda”, escribieron algunos usuarios al ver las imágenes del reguetonero junto a su madre.

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A lo largo de su trayectoria y en diferentes entrevistas, Daddy Yankee ha mencionado que su madre ha sido una figura clave en su carrera y, por eso, decidió crear una canción como muestra de agradecimiento por su apoyo incondicional.

“Me emociona mucho hablar de este tema porque mi madre es la mujer más preciosa del mundo. Ella baila, siempre canta, se la pasa haciendo karaoke”, comentó en un reciente diálogo con Don Francisco visiblemente conmovido luego de que sonara en vivo su canción Rosa Live.