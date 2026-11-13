Colombia celebra en los Latin Grammy 2026: estos son los artistas nacionales que conquistaron la gala

La música colombiana volvió a ocupar un lugar destacado en los Latin Grammy. La edición número 27 de los premios, celebrada el jueves 12 de noviembre en Las Vegas, reunió a algunas de las principales figuras de la industria musical en una noche en la que el país tuvo motivos para celebrar. Karol G, Fonseca, Juanes, Grupo Niche y Aria Vega fueron algunos de los protagonistas de una jornada que dejó reconocimientos para diferentes generaciones y géneros musicales.

La ceremonia principal se realizó en el MGM Grand Garden Arena, uno de los escenarios de espectáculos más importantes de la ciudad estadounidense, y fue conducida por la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, quien regresó como presentadora por décima ocasión.

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Colombian singer-songwriter Karol G attends the 27th Annual Latin Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada on November 12, 2026. (Photo by Chris Delmas / AFP) Foto: AFP

Uno de los momentos que concentró la atención de la noche fue la aparición de Karol G. La cantante paisa llegó a la alfombra roja con un vestido completamente blanco y posteriormente subió al escenario para interpretar Ese hombre es malo, una presentación con la que mostró otra faceta de su propuesta musical.

Karol G performs during the Latin Grammy Awards on Thursday, Nov. 12, 2026, at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. (AP Photo/Chris Pizzello) Foto: AP Photo/Chris Pizzello

La artista obtuvo el Latin Grammy a Mejor álbum de música urbana por Tropicoqueta, producción en la que exploró diferentes sonidos latinoamericanos y reafirmó su identidad artística. Su participación fue una de las más esperadas de la ceremonia, especialmente después de llegar a la edición con siete nominaciones.

Juanes accepts the award for best pop/rock album for "Juanesteban" during the Latin Grammy Awards on Thursday, Nov. 12, 2026, at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. (AP Photo/Chris Pizzello) Foto: AP Photo/Chris Pizzello

La colombiana no fue la única representante nacional que tuvo protagonismo sobre el escenario. Juanes también se llevó un gramófono en la categoría Mejor álbum de pop/rock por JuanEsteban. El músico antioqueño hizo parte de las presentaciones musicales de la gala y sumó otro reconocimiento a una trayectoria que lo ha convertido en uno de los artistas colombianos con mayor presencia en la historia de estos premios.

Fonseca fue otro de los grandes ganadores de la noche. El cantautor bogotano obtuvo el Latin Grammy a Mejor álbum tropical contemporáneo por Antes que el tiempo se vaya. Durante su discurso de aceptación dejó una reflexión sobre la importancia de valorar el tiempo y las relaciones humanas en medio de los avances tecnológicos. “Que tanta tecnología no nos nuble lo realmente importante que es el tiempo”, expresó ante los asistentes. Su presencia en Las Vegas también estuvo relacionada con las actividades de la Fundación Cultural Latin Grammy, que reunió a jóvenes talentos para rendirle un homenaje musical.

FONSECA en la alfombra roja de los Latin GRAMMY 2026 junto a su esposa Juliana Posada. El cantautor, quien compite en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por “Antes que el tiempo se vaya”, también cantará esta noche en el homenaje a Willie Colón. Foto: Paola España Comunicaciones

En ese encuentro, beneficiarios y antiguos participantes de los programas educativos de la institución interpretaron algunas de sus canciones, en una presentación que destacó el papel de la formación artística para las nuevas generaciones.

La salsa colombiana también tuvo motivos para celebrar. El Grupo Niche recibió el reconocimiento a Mejor canción tropical por Realidad-Es, composición de José Aguirre. El director de la agrupación recibió el gramófono y aprovechó el momento para dedicar unas palabras a Colombia, particularmente a las comunidades afectadas por los recientes movimientos sísmicos. “Como esto es tan grande para nosotros hay que compartirlo con nuestro país”, expresó. También mencionó a Cali, el Eje Cafetero y el Chocó, territorios con los que la agrupación mantiene una relación especial. La orquesta, además, participó en el homenaje musical a Willie Colón, uno de los grandes referentes de la salsa, durante la ceremonia.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 12: Aria Vega attends the 27th Annual Latin GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on November 12, 2026 in Las Vegas, Nevada. Tommaso Boddi/Getty Images for The Latin Recording Academy/AFP (Photo by Tommaso Boddi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Foto: Getty Images via AFP

La nueva generación también tuvo su espacio. Aria Vega, cantante barranquillera, se llevó el premio a Mejor nuevo artista, uno de los reconocimientos más esperados de la edición. Su victoria representa un impulso para su carrera y la ubica entre las nuevas voces colombianas que comienzan a ganar espacio en la industria internacional. La artista estuvo presente en Las Vegas y recibió el gramófono durante la gala, en una noche en la que compartió protagonismo con figuras de amplia trayectoria.

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La presencia nacional había comenzado desde horas de la tarde con la Premiere de los Latin Grammy, ceremonia previa en la que se entregó la mayoría de los premios. Allí, Carlos Vives obtuvo el reconocimiento a Mejor álbum de cumbia/vallenato por El último disco Vol. 1. El samario no estuvo presente en la ceremonia principal para recibir el galardón. En la misma jornada, la cantautora Marta Gómez y el coro antioqueño Cantoalegre fueron reconocidos en Mejor álbum de música infantil por Mil secretos, una producción que destaca el trabajo musical dirigido a los niños.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 12: EDITORIAL USE ONLY. Greeicy Rend�n aka Greeicy attends the 27th Annual Latin GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on November 12, 2026 in Las Vegas, Nevada. Ian Maule/Getty Images/AFP (Photo by Ian Maule / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Foto: Getty Images via AFP

Kapo arrives at the Latin Grammy Awards on Thursday, Nov. 12, 2026, at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. (AP Photo/John Locher) Foto: AP Photo/John Locher

La delegación colombiana también tuvo presencia en la alfombra roja y en diferentes actividades de la semana. Feid, Greeicy, Mike Bahía, Jorge Celedón, Gusi, Karen Lizarazo y otros representantes de la industria nacional hicieron parte de los encuentros que acompañaron la entrega de premios.

Colombian rapper and singer Ryan Castro attends the 27th Annual Latin Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada on November 12, 2026. (Photo by Chris DELMAS / AFP) Foto: AFP

La ceremonia contó, además, con presentaciones de artistas internacionales como Rosalía, quien abrió el espectáculo con un repertorio de su álbum Lux; Anitta, que llevó al escenario una mezcla de sus canciones; Mon Laferte, Silvana Estrada y Kany García. Daddy Yankee también protagonizó uno de los momentos centrales con un medley de sus éxitos, acompañado por invitados especiales, en el marco del reconocimiento como Persona del Año 2026.

Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, izquierda, junto a J Balvin, Daddy Yankee (galardonado como Persona del año) y LL Cool J, posan en el escenario durante la 27.¬™ gala de la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación celebrada el miércoles 11 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello) Foto: Foto AP/Chris Pizzello

La presencia de J Balvin también fue significativa durante la semana. El artista paisa participó en la gala especial de Persona del Año dedicada a Daddy Yankee, celebrada el miércoles 11 de noviembre, donde rindió homenaje al puertorriqueño y reconoció su influencia en el crecimiento internacional del reguetón. “Por tu culpa”, expresó al referirse al camino que abrió el llamado Big Boss para los artistas que llegaron después de él.