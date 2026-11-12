¿Cada cuánto se debe cambiar el líquido refrigerante de un carro? Estas son las señales que debe revisar

El líquido refrigerante es muy importante para regular la temperatura del motor y proteger los componentes del sistema de enfriamiento. Si bien, algunos conductores acostumbran reemplazarlo cada dos años, el intervalo depende del modelo del carro y de las recomendaciones que de el fabricante.

El mantenimiento de un carro no es solo el cambio de aceite y la revisión de los frenos. También es necesario prestar atención al líquido refrigerante, un fluido que ayuda a controlar la temperatura del motor y protege diferentes componentes del sistema de enfriamiento frente a la corrosión.

Por ejemplo, el manual de la Chevrolet Spin de los modelos 2024, 2025 y 2026 establece que el refrigerante debe cambiarse cada 150.000 kilómetros o cinco años, lo que se de primero. Otros fabricantes contemplan intervalos diferentes, incluso más prolongados para determinados vehículos.

Señales para revisar el líquido refrigerante

El kilometraje y el tiempo son buenas referencias, sin embargo, hay algunas señales que indican que sería buena idea echarle un ojo al líquido:

Color marrón u oxidado, esto puede indicar contaminación o corrosión dentro del sistema.

Presencia de residuos como partículas, sedimentos o sustancias extrañas pueden ser una señal de deterioro o contaminación.

Nivel por debajo de lo recomendado, si el depósito presenta un nivel bajo, es necesario revisar si existen fugas o algún problema en el circuito.

Sobrecalentamiento del motor, si la temperatura aumenta por encima de lo habitual, es importante revisar el sistema de refrigeración y determinar la causa.

Pérdidas de líquido, manchas debajo del vehículo o rastros de humedad cerca de las mangueras y el radiador pueden indicar una fuga.

Estas señales, que pueden notarse mediante una inspección pre-operacional de rutina, no significan sí o sí que el refrigerante deba cambiarse de inmediato. Lo mejor es realizar una revisión para identificar el origen del problema y determinar si se necesita una reparación o un cambio del fluido.

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Importancia del cambio

Con el paso del tiempo, los aditivos del líquido refrigerante pueden perder parte de sus propiedades. Entre sus funciones están proteger las superficies internas del motor y otros componentes de la corrosión, además de hacer parte de la regulación de la temperatura de funcionamiento.

Cuando el fluido se daña o el sistema presenta fallas, pueden aparecer problemas como acumulación de sedimentos, obstrucciones, daños en el radiador y afectaciones en la bomba de agua o el termostato.

Además, un nivel insuficiente de refrigerante puede provocar un aumento de temperatura y, si el problema no se soluciona, ocasionar daños graves en el motor.