¿Cómo hacer el traspaso de un vehículo usado? Estos son los requisitos y el costo

La compra de carros de segunda es de las formas más comunes para conseguir un vehículo propio en Colombia, sin embargo, la entrega del vehículo no se puede limitar a pasar las llaves de un dueño a otro.

Traspasar un vehículo requiere que el nuevo propietario se formalice ante las autoridades de tránsito, todo esto para que, en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito), se evite cualquier tipo de inconveniente legal tanto del comprador como del vendedor del vehículo.

Requisitos para un traspaso formal

Este procedimiento requiere varios trámites por ambas partes para llevarse a cabo:

Estar inscritas en el RUNT ( Registro Único Nacional de Tránsito).

Presentar sus documentos de identidad originales.

Tener el SOAT vigente y la revisión técnico-mecánica al día, cuando corresponda.

al día, cuando corresponda. Estar a paz y salvo por multas e infracciones de tránsit o a nivel nacional.

o a nivel nacional. Certificar el pago de los impuestos del vehículo.

del vehículo. Presentar el formulario de s olicitud de trámite del Registro Nacional Automotor.

Adjuntar el contrato de compraventa o el documento que certifique la transferencia de propiedad, junto con las improntas o e l mecanismo de identificación correspondiente .

. Acreditar el pago de la retención en la fuente.

Si el vehículo tiene una prenda, está embargado u otra limitación sobre la propiedad, será muy importante certificar el levantamiento de estas.

Paso a paso para el traspaso

Una vez verificados los requisitos, el comprador y el vendedor deben acudir al organismo de tránsito donde está matriculado el vehículo. Allí deben presentar los documentos, diligenciar el formulario correspondiente y efectuar los pagos establecidos.

¿Cada cuánto se debe cambiar el aceite del motor de un carro? Así puede evitar daños

En Bogotá, por ejemplo, el trámite se realiza en la Ventanilla Única de Servicios. Los ciudadanos deben solicitar una cita gratuita a través de su página web y acudir a una de las sedes disponibles con la documentación requerida.

Cuando la autoridad valide la información y apruebe el procedimiento, se actualiza la titularidad del vehículo en el RUNT y se expide la licencia de tránsito con el nombre del nuevo propietario.

El precio también es un factor que depende de la autoridad de tránsito. En Bogotá, las tarifas para 2026 son:

$260,400 para carros

$145,500 para motos

En estas cifras se debe tener en cuenta la retención en la fuente del 1 % sobre el avalúo comercial, por esto, el valor puede terminar siendo superior.

Es muy importante que el comprador y el vendedor no dejen pendiente el cambio de propietario. Mientras el traspaso no quede registrado en el RUNT, la persona que aparece como titular continúa figurando legalmente como dueña del vehículo, incluso si ya no está en su manejo.