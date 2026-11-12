Primer pronunciamiento de América de Cali por su derrota en el TAS: anunció decisión que tomó

Sacudón en el Fútbol Profesional Colombiano después de conocerse la determinación del TAS con América de Cali en el pleito que aún permanecía vigente, donde estaban inmiscuídos Santa Fe e Internacional de Bogotá.

Según se pudo conocer, el organismo rector de deporte decidió quitarle al cuadro rojo tres puntos ganados frente al conjunto bogotano de Inter. En cuanto a la unidad del empate a cero con Santa Fe, se los mantuvo sin generarle más daño.

Así quedó la tabla de reclasificación luego de la derrota de América de Cali en el TAS

El caso en cuestión era el de Yhorman Hurtado, quien jugó con tres clubes distintos durante la temporada 2026. Inicialmente hizo parte de Always Ready de Bolivia, luego de Deportes Tolima y, posteriormente, del conjunto escarlata.

Haber sido parte de tres instituciones en un mismo año se reconoce como una irregularidad, que derivó en la presentación de un recurso por parte de equipos que consideraron esto requería castigo: quitar los puntos alcanzados por América en esos juegos.

América aceptó su suerte y se defiende

Después de que la noticia estalló vino la reacción del conjunto americano a través de sus medios oficiales con un comunicado contundente.

“La decisión fue favorable para nuestra institución/ América de Cali en el caso de Independiente Santa Fe, cuya apelación fue desestimada en su totalidad, por lo que se mantiene el resultado obtenido en el terreno de juego, y se condenó al club Independiente Santa Fe y a la Dimayor al pago íntegro de las costas del procedimiento”, emitieron luego de ganar el 50 % de la discusión.

No obstante, también tuvieron que aceptar la pérdida de tres puntos claves frente al otro equipo capitalino: “En el caso de Internacional de Bogotá, el TAS acogió parcialmente la apelación y dispuso la modificación del resultado del encuentro, distribuyendo las costas del procedimiento entre Internacional de Bogotá, Dimayor y América de Cali”.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, las directivas del equipo, encabezadas por la familia Gómez —con Tulio, máximo accionista, y su hija Marcela, presidenta del club—, dieron a conocer la decisión adoptada.

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“El Tribunal comunicó únicamente la parte dispositiva de ambos laudos. Una vez sean notificados los fundamentos de las decisiones adoptadas, se hará la evaluación jurídica correspondiente con el fin de definir los pasos a seguir, entre los que se encuentra la posibilidad de acudir ante el Tribunal Federal Suizo en procura de la anulación de esta última decisión”.

“América continuará defendiendo sus intereses con la diligencia y responsabilidad que estos procesos exigen”, completaron.

Inter de Bogotá celebra

El cuadro bogotano también se pronunció públicamente para celebrar que hayan salido favorecidos.

“Internacional de Bogotá recibió la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que reconoce los argumentos presentados por nuestro Club y resuelve a nuestro favor el caso correspondiente al partido disputado frente al América de Cali”, lanzaron.

“Desde el inicio, nuestra posición se fundamentó en defender la institucionalidad, el respeto por las reglas, la igualdad de condiciones y la integridad de la competencia, principios que deben prevalecer para todos los clubes”, destaron.

“Reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento institucional del fútbol colombiano”, acabaron diciendo.