Néstor Lorenzo le envió mensaje a Jhon Jáder Durán tras su larga ausencia en la Selección Colombia

Néstor Lorenzo asegura que Jhon Jáder Durán todavía sigue en su radar para próximas convocatorias de la Selección Colombia. Aunque el delantero antioqueño volvió a quedarse por fuera de la lista para los amistosos ante Chile, viene teniendo minutos y actuaciones destacadas con Benfica.

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Este jueves, durante la rueda de prensa en Cali, Lorenzo aseguró que las puertas de la Tricolor no están cerradas para ningún jugador que sea elegible. “Estamos llamando muchachos que están en la órbita, que están haciendo las cosas en sus clubes y a ver si aprovechan la oportunidad por el momento que están pasando”, dijo.

“Ninguno está afuera de los que estuvieron en el Mundial y de los que no estuvieron en el Mundial. En la lista siempre están bloqueados (Jhon) Córdoba, (Jhon Jáder) Durán y (Kevin) Viveros mismo”, aseguró.

Para esta oportunidad, Lorenzo convocó tres jugadores que pueden actuar en la posición de delantero centro: Luis Javier Suárez (Sporting CP), Daniel Mosquera (Hellas Verona) y Camilo Durán (Celtic FC).

Lorenzo habló de las nuevas caras

El cuerpo técnico de la Selección Colombia planea probar nuevos jugadores en el amistoso del viernes contra Chile y, en ese sentido, despejar las incógnitas para cuando llegue el momento de disputar partidos oficiales en las eliminatorias al Mundial 2030.

“El hecho de que estén aquí para nosotros es importante. Hay muchos que ya tienen proceso de Selección Sub-20 y me da mucha ilusión que continúen. El tema es verlos de cerca, tenerlos, compartir con ellos e ir tratando de que se adapten de la mejor manera a lo que es la selección mayor”, apuntó sobre los jóvenes que se sumaron en esta fecha FIFA.

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La diferencia esta vez es que enfrentará dos veces al mismo rival y eso cambia el panorama. “En cuanto a la planificación lo que te ayuda es que conoces las características de los jugadores y el equipo puede cambiar de sistema. Te ayuda en el sentido de que conoces a 26 jugadores y no a 50 que sería si fueran dos equipos distintos. Para los dos es una ventaja”, expresó.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. Foto: Bernardo Peña/El País

“Me parece fundamental que los jóvenes entren arropados, que de alguna manera entren con jugadores de experiencia que soporten la presión. Esa es la idea, no solo con ellos, sino con todos los que no están en esta citatoria, pero que son parte del proceso. Todos ellos están dentro del expectro de la Selección para el futuro”, apuntó.

Lorenzo explicó que su decisión de mezclar nuevas caras y habituales convocados está pensada para “que la prueba sea lo más real posible y que los jugadores se sientan apoyados por la experticia de los más grandes”.