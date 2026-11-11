América de Cali se luce como anfitrión de la Selección Colombia: mensaje claro a Millonarios y Atlético Nacional

América de Cali se muestra orgullosa y expone una razón por la que es considerado un equipo grande del fútbol colombiano. Todo tiene que ver con su sede deportiva de Cascajal, vía a Jamundí, donde la Selección Colombia se instala y entrena, alistando el doblete de amistosos contra Chile en este noviembre.

América de Cali agiliza el contrato de una figura de la Liga Betplay que iría al exterior: presentó propuesta

Néstor Lorenzo se la juega: posible titular de la Selección Colombia contra Chile en Cali

Si uno ve en el exterior, para un club de fútbol ya resulta vital y hasta básico que se tenga sede deportiva propia, que facilita muchas cosas durante la marcha. La logística, formación de jugadores y la reducción de costos en temas de entrenamientos y alquileres es algo significativo para la institución. América de Cali puede decir que cuenta con sus propios predios.

Por estos días, ha podido expresar su capacidad de anfitrión con la Selección Colombia de mayores. La sede deportiva de Cascajal ha resultado ser el albergue clave para Néstor Lorenzo en la preparación. Al club vallecaucano se le considera un grande de Colombia y expone otra razón por tenerlo en lista.

¡Primer día en Cali! 🔥 Comenzamos nuestro trabajo para el próximo reto 🇨🇱 #ConOrgulloColombiano 🇨🇴 https://t.co/E8fuV3KEs9 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 10, 2026

En concentraciones anteriores, ha sido Atlético Nacional con la sede deportiva de Guarne al que le ha tocado tener el papel de anfitrión con la Selección Colombia.

Entrenamiento de la Selección Colombia de Fútbol en Cascajal Cali para su partido contra Chile en el Pascual Guerrero. Foto: Bernardo Peña

Las redes sociales son un buen mecanismo para mostrar los avances, los predios, las instalaciones y América no se ha quedado atrás.

Millonarios, en deuda

Eso sí, en este ítem, Millonarios es el único grande que se está quedando y sigue avanzando para poder tener en próximos años una sede deportiva propia, escriturada a su nombre.

Selección Colombia en Cali Foto: Bernardo Peña / El País

Cabe recordar que el equipo azul cuenta con el complejo Xcoli bajo la modalidad de arriendo, en el norte de Bogotá, sitio que cuenta con 12 canchas, gimnasios y demás elementos para la concentración y prácticas de fútbol.

Entrenamiento de la Selección Colombia de Fútbol en Cascajal Cali para su partido contra Chile en el Pascual Guerrero. Foto: Bernardo Peña

En varios momentos, los directivos de Millonarios han mostrado interés por tener propia sede y se cree que hay un terreno más hacia el norte de la ciudad que se evaluaría para escriturarlo a su nombre.

😮‍💨 ¡Mucha calidad en este equipo! Nos ponemos a tope para el partido vs. 🇨🇱 #ConOrgulloColombiano 🇨🇴 https://t.co/3AukWg7IfQ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 11, 2026

Vale resaltar que la Federación Colombiana de Fútbol ya cuenta con sede deportiva propia en la ciudad de Bogotá, a la altura de la NQS con Calle 63.

Colombia vs. Chile: fechas y horarios

13 de noviembre de 2026

Partido: Colombia vs. Chile.

Colombia vs. Chile. Lugar : Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali, Colombia.

: Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali, Colombia. Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia).

17 de noviembre de 2026