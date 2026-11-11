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Deportivo Cali oficializa a una joya con proceso en Selección Colombia: firma hasta 2029

Se trata de un defensor central de 23 años, tasado en 1 millón de euros y con procesos formativos en la Selección Colombia.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

11 de noviembre de 2026 a las 8:18 p. m.
Fernando Álvarez (derecha, dorsal 4) firmó como jugador del Deportivo Cali hasta 2029 (izq.).
Fernando Álvarez (derecha, dorsal 4) firmó como jugador del Deportivo Cali hasta 2029 (izq.). Foto: Izq: prensa Deportivo Cali - API / Der: Getty Images.

Este miércoles, 11 de noviembre de 2026, Deportivo Cali hizo oficial la firma y renovación del defensor de 23 años, Fernando Álvarez. Se trata de un jugador con experiencia en la MLS y que pinta como alternativa en un futuro para la Selección Colombia.

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“Deportivo Cali anuncia la renovación de nuestro defensor central, Fernando Álvarez, hasta 2029. Su solidez defensiva, carácter y buen juego harán parte de nosotros reafirmando el compromiso deportivo”, oficializó el Deportivo Cali.

Nicolás Benedetti, mediocampista y referente del Deportivo Cali, reaccionó al anuncio del Deportivo Cali sobre Fernando Álvarez: “Pedazo de central. Felicitaciones, Ferchito”.

¿Quién es Fernando Álvarez? El jugador que acaba de firmar con Deportivo Cali

Fernando Álvarez nació en Nueva York, Estados Unidos, el 14 de agosto de 2003. Tiene 23 años, mide 1.88 metros, ostenta las nacionalidades colombiana, estadounidense y mexicana; y su pie dominante es el izquierdo.

Llegó al Deportivo Cali en enero de 2026, procedente de Montreal de la MLS. Según el periodista Felipe Sierra, cercano al mercado de fichajes, Deportivo Cali ejerció la opción de compra que tenía por el joven jugador.

Álvarez tiene experiencia en procesos formativos de la Selección Colombia. Integró la nómina del combinado cafetero sub-20 que jugó el Mundial de la categoría en 2023 (Argentina). Allí, compartió camerino con jugadores como Tomás Ángel, Kevin Mantilla, Yaser Asprilla y Gustavo Puerta.

En pleno 2026, Fercho, como se le conoce en el mundo del fútbol, se consolidó como una figura casi indiscutida en el esquema del técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel. Él y sus compañeros buscan pelear la estrella 11 con el azucarero, pues ya están clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-ll.

Según Transfermarkt, Fernando Álvarez tiene un valor en el mercado de 1 millón de euros aproximadamente. Es el más alto de su corta carrera, hasta ahora, donde además de la MLS ha jugado en el fútbol de México.