Deportivo Cali oficializa a una joya con proceso en Selección Colombia: firma hasta 2029

Este miércoles, 11 de noviembre de 2026, Deportivo Cali hizo oficial la firma y renovación del defensor de 23 años, Fernando Álvarez. Se trata de un jugador con experiencia en la MLS y que pinta como alternativa en un futuro para la Selección Colombia.

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“Deportivo Cali anuncia la renovación de nuestro defensor central, Fernando Álvarez, hasta 2029. Su solidez defensiva, carácter y buen juego harán parte de nosotros reafirmando el compromiso deportivo”, oficializó el Deportivo Cali.

𝐃𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐚𝐥𝐢 𝐚𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐧𝐨𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐀́𝐥𝐯𝐚𝐫𝐞𝐳 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟗 🛡️💚 Su solidez defensiva, carácter y buen juego harán parte de nosotros reafirmando el compromiso deportivo. Éxitos ‘Fercho’ 🫡 — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) November 11, 2026

Nicolás Benedetti, mediocampista y referente del Deportivo Cali, reaccionó al anuncio del Deportivo Cali sobre Fernando Álvarez: “Pedazo de central. Felicitaciones, Ferchito”.

¿Quién es Fernando Álvarez? El jugador que acaba de firmar con Deportivo Cali

Fernando Álvarez nació en Nueva York, Estados Unidos, el 14 de agosto de 2003. Tiene 23 años, mide 1.88 metros, ostenta las nacionalidades colombiana, estadounidense y mexicana; y su pie dominante es el izquierdo.

Llegó al Deportivo Cali en enero de 2026, procedente de Montreal de la MLS. Según el periodista Felipe Sierra, cercano al mercado de fichajes, Deportivo Cali ejerció la opción de compra que tenía por el joven jugador.

🚨 #Cali ejecuta la opción y compra al defensa Fernando Álvarez (23). Firma contrato por 3 años, hasta diciembre de 2029 🇳🇬 https://t.co/RIlfsGGURP — Pipe Sierra (@PSierraR) November 11, 2026

Álvarez tiene experiencia en procesos formativos de la Selección Colombia. Integró la nómina del combinado cafetero sub-20 que jugó el Mundial de la categoría en 2023 (Argentina). Allí, compartió camerino con jugadores como Tomás Ángel, Kevin Mantilla, Yaser Asprilla y Gustavo Puerta.

En pleno 2026, Fercho, como se le conoce en el mundo del fútbol, se consolidó como una figura casi indiscutida en el esquema del técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel. Él y sus compañeros buscan pelear la estrella 11 con el azucarero, pues ya están clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-ll.

Según Transfermarkt, Fernando Álvarez tiene un valor en el mercado de 1 millón de euros aproximadamente. Es el más alto de su corta carrera, hasta ahora, donde además de la MLS ha jugado en el fútbol de México.