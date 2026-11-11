Mbappé es baja en Francia para enfrentar a Italia y escala el disgusto con Zidane: “Es lamentable”

El astro francés Kylian Mbappé no la pasa bien y es baja confirmada para el partido de la Nations League de la UEFA que Francia disputará en Milán ante Italia. Según los reportes y lo que indicó el mismo Zinedine Zidane en rueda de prensa, sufre una molestia en los isquiotibiales.

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El capitán de Francia se había entrenado con normalidad a comienzos de la semana en esta segunda concentración de Zidane, pero no participó en la práctica del miércoles en la mañana (hora de Europa) en el Centro Nacional de Fútbol de Clairefontaine en la víspera del duelo ante Italia.

Para compensar su ausencia, el cuerpo técnico convocó al atacante del PSG, Senny Mayulu, quien ya se encontraba en Clairefontaine, cerca de París, concentrado con la selección francesa sub-21.

“Será baja, ha sentido un pequeño dolor y no vamos a correr ningún riesgo. Es lamentable perder jugadores, pero forma parte del juego. Espero que no sea nada grave y que podamos contar con él, el domingo (contra Turquía en Burdeos)”, dijo Zidane en rueda de prensa.

El delantero del Real Madrid regresaba a la selección para esta ventana internacional en la UEFA después de perderse por lesión los tres últimos partidos disputados por Francia en la Nations League.

Mbappé, baja sensible ante Italia

Autor del gol de la victoria en el estreno de Zidane como seleccionador, el 25 de septiembre en Turquía, Kylian Mbappé tuvo que abandonar aquel encuentro por molestias en la rodilla izquierda y posteriormente se perdió las tres citas siguientes.

Kylian Mbappé recibe instrucciones de Zinedine Zidane en un partido de Francia. Foto: Getty Images

Minutos antes de confirmarse la baja de Mbappé, el técnico de Italia, Roberto Mancini, había bromeado al aconsejar a Zidane que no arriesgara al delantero en el duelo en Milán.

“Es mejor que él (Mbappé) no juegue, para que pueda recuperarse bien de cara a la Champions”, dijo Mancini entre sonrisas.

Insistió, además, en que Francia dispone de numerosos recursos ofensivos: “De verdad que tienen cinco o seis delanteros, todos excelentes”.

Bromeó de nuevo al apuntar que “si Olise se resfría esta noche, no pasa nada”.

Mbappé se suma a las durísimas bajas en Francia

La baja de Mbappé se suma a las de Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram y Pierre Kalulu durante esta concentración, además de las ausencias por lesión de Ousmane Dembélé, William Saliba, Manu Koné, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Maghnes Akliouche y Esteban Lepaul.

Tras sumar tres victorias y un empate en cuatro encuentros, los Bleus lideran el Grupo 1 de la Nations League y tienen encarrilada la clasificación para los cuartos de final antes de enfrentarse a Italia y Turquía.

Sigue el cruce con Mbappé y Zidane

En la prensa francesa hablan de una relación tensa entre Mbappé con el técnico francés.

“Las relaciones entre Zinedine Zidane y Kylian Mbappé se han visto algo tensas desde que el seleccionador nacional asumió el cargo. Su intención es mejorar esta situación en los próximos días”, informa L’Equipe.

De acuerdo con el medio francés, “tampoco está de más señalar que no empezó de la mejor manera cuando el nuevo entrenador decidió, durante el parón internacional de septiembre, desplazar al máximo goleador del último Mundial a la banda izquierda para dejarle sitio en el centro a Ousmane Dembélé”.

Ese cambio en la alineación no habría sido bien aceptado por Mbappé. “Una decisión que podría interpretarse como un descenso de categoría para uno y un ascenso para el otro”, añade el artículo publicado este miércoles.