El Vaticano abrió una exposición que reúne varios de los vehículos que los papas han usado por más de 90 años. La muestra deja notar los cambios que han tenido los carros papales, que iban desde limusinas lujosas hasta modelos cuyo diseño se basaba en facilitar el contacto del papa con las personas.

Con el nombre de Un siglo de papamóviles, la exhibición está en los Museos Vaticanos y estará abierta al público desde el 29 de octubre de 2026 hasta el 28 de enero de 2027. En total, reúne ocho vehículos históricos de Mercedes-Benz, marca que mantiene una relación con la Santa Sede desde 1930.

Uno de los vehículos más antiguos es el Mercedes-Benz Nürburg 460, entregado al papa Pío XI el 23 de mayo de 1930. Este carro fue acondicionado especialmente para el pontífice y contaba con un amplio asiento tapizado en brocado de seda, además de acabados en madera y metal.

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Mercedes-Benz Nürburg 460 (W 08) en 1930. Foto: Museos Vaticanos

Con el paso de los años, las necesidades de transporte del Vaticano. En 1960, el papa Juan XXIII recibió un Mercedes-Benz 300 de Landaulet que tenía ventanas traseras removibles, algo que le permitía al hombre acercarse a la gente.

Cinco años después, en 1965, Pablo VI recibió un Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet. El vehículo tenía un techo elevado y una cubierta plegable sobre la zona trasera, una solución que ayudaba a que el pontífice tuviese una mayor visibilidad durante sus apariciones públicas.

Un modelo transformante

Uno de los cambios más reconocibles llegó en 1980, cuando Mercedes-Benz desarrolló un modelo basado en la Clase G para la visita de Juan Pablo II a Alemania. El vehículo incorporaba una plataforma elevada en la parte posterior y una cúpula transparente que permitía observar al papa desde distintos puntos de las multitudes.

Este diseño contribuyó a establecer la imagen moderna del papamóvil, que debía combinar visibilidad y protección. Después del atentado contra Juan Pablo II en 1981, se incorporaron medidas adicionales de seguridad, entre ellas cristales resistentes a los impactos de bala.

La evolución también llegó a los modelos más recientes. En 2012, Mercedes-Benz presentó un vehículo basado en la Clase M para Benedicto XVI, con mejoras de iluminación, climatización y dimensiones adaptadas a los desplazamientos.

El papa Juan Pablo II en el Papamóvvil Mercedes-Benz 230 G. Foto: Museos Vaticanos

La exposición también recuerda la llegada de la movilidad eléctrica al transporte papal. En 2024, Mercedes-Benz entregó al papa Francisco un G 580 completamente eléctrico, que se desarrolló especialmente para el miembro del Vaticano.

Es curioso notar el cambio en estos vehículos, que va de la mano de las necesidades papales como de la modernización vehicular que se da con los años, queda esperar cual será el próximo modelo.