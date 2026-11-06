Juan Pablo II, el papa que trajo esperanza a Colombia: así fue su visita hace 40 años al país

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"block" : "none"; } function txFor(i) { if (single || zoom) { return 0; } var S = spreads[i]; return S[0] === null ? -pw / 2 : (S[1] === null ? pw / 2 : 0); } // ---------- altura del iframe ---------- function sendHeight() { var h = Math.ceil(root.getBoundingClientRect().height); if (!h) { return; } try { if (window.frameElement) { window.frameElement.style.height = h + "px"; } } catch (e) {} try { window.parent.postMessage({ type: "EMBED_HEIGHT", height: h }, "*"); } catch (e) {} } // ---------- medidas ---------- function layout() { var wasSingle = single; single = root.clientWidth < 760; if (wasSingle !== undefined && wasSingle !== single) { if (single) { cur = spreads[cur][0] === null ? 0 : spreads[cur][0]; } else { cur = Math.floor((cur + 1) / 2); } } var H = 800; try { H = window.parent.innerHeight || 800; } catch (e) {} var maxH = Math.max(340, H - 230); var avail = root.clientWidth - 32 - 2 - 2 * PAD; if (root.clientWidth <= 600) { avail = root.clientWidth - 20 - 2 - 2 * PAD; } var byW = single ? avail : avail / 2; pw = Math.max(120, Math.min(byW, maxH * R)); ph = pw / R; } // ---------- pintar ---------- function render() { var z = zoom ? 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"single" : ""; book.style.height = h + "px"; book.style.transition = "none"; leaf.style.display = "none"; leaf.style.transition = "none"; hl.style.width = hr.style.width = w + "px"; hl.style.height = hr.style.height = h + "px"; if (single) { book.style.width = w + "px"; show(hl, false); show(hr, true); hr.style.left = "0"; fill(hr, cur); } else { var S = spreads[cur], L = S[0], Rr = S[1]; if (zoom && (L === null || Rr === null)) { book.style.width = w + "px"; if (L === null) { show(hl, false); show(hr, true); hr.style.left = "0"; fill(hr, Rr); } else { show(hr, false); show(hl, true); hl.style.left = "0"; fill(hl, L); } } else { book.style.width = (2 * w) + "px"; show(hl, true); show(hr, true); hl.style.left = "0"; hr.style.left = w + "px"; fill(hl, L); fill(hr, Rr); } } book.style.transform = "translateX(" + txFor(cur) + "px)"; if (zoom) { stage.scrollLeft = Math.max(0, (book.offsetWidth - stage.clientWidth) / 2); stage.scrollTop = 0; } updateUI(); // precarga de paginas cercanas if (single) { preload(cur - 1); preload(cur + 1); preload(cur + 2); } else { [cur - 1, cur + 1, cur + 2].forEach(function (s) { if (s >= 0 && s < spreads.length) { preload(spreads[s][0] === null ? 0 : spreads[s][0]); if (spreads[s][1] !== null) { preload(spreads[s][1]); } } }); } sendHeight(); } function updateUI() { var last = single ? 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Pulsa Reducir para volver."; } else if (single) { hint.textContent = "Desliza hacia los lados o toca el borde de la página para pasarla."; } else { hint.textContent = "Haz clic en una página, usa las flechas o el teclado (← →) para pasarla."; } } // ---------- navegacion ---------- function flip(dir) { if (busy) { return; } var t = cur + dir; var last = single ? 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N - 1 : spreads.length - 1); } else if (e.key === "Escape" && zoom) { zoom = false; render(); } }); var rt = null; function onResize() { clearTimeout(rt); rt = setTimeout(function () { if (!busy) { layout(); render(); } }, 80); } window.addEventListener("resize", onResize); try { window.parent.addEventListener("resize", onResize); } catch (e) {} window.addEventListener("load", sendHeight); if (window.ResizeObserver) { new ResizeObserver(sendHeight).observe(root); } layout(); render(); })(); </script> </body> </html> '>