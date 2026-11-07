El papa León XIV envió un poderoso mensaje en Uruguay: pidió a los fieles “ser puentes” y fortalecer la fe de los jóvenes

El papa León XIV aprovechó su primera celebración eucarística en Uruguay para enviar un mensaje a miles de creyentes sobre la importancia de mantener vida la fe y acercar a las nuevas generaciones a la iglesia. Durante la ceremonia, realizada en la ciudad de Paysandú, invitó a los asistentes a trabajar por la unión, fortalecer sus comunidades y compartir sus creencias con creatividad y valentía.

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La misa tuvo lugar en el Parque París Londres, donde se congregaron más de 40.000 personas para acompañar al pontífice durante su segundo día de visita al país.

En su homilía, utilizó tres elementos representativos de la región para explicar el papel de los cristianos en la sociedad: los puentes, los palmares y el mate.

Al referiste a los puentes, León XIV resaltó que las personas tienen la responsabilidad de acercar a quienes están separados y promover espacios de encuentro.

Según explicó, esta construcción no se limita a unir territorios, sino que también representa la posibilidad de compartir la fe y fortalecer los vínculos entre comunidades.

“Todos estamos llamados: construir puentes, estrechar lazos, unir, comunicar, transmitir la alegría de la fe”, dijo ante las personas presentes.

También señaló que estas estructuras necesitan bases firmes para resistir las dificultades, una reflexión que relacionó con la formación cristiana y el conocimiento de las enseñanzas religiosas.

El segundo símbolo de su mensaje fueron los palmares árboles característicos de la región que resisten las condiciones del clima gracias a sus raíces profundas. Para el papa, representan la necesidad de mantener una relación sólida con Cristo y encontrar en la iglesia un espacio de acompañamiento y fraternidad.

En ese sentido, recordó que los creyentes no están llamados a caminar individualmente, sino a construir una comunidad alimentada por la oración, los sacramentos, la palabra de Dios y las acciones solidarias.

Al finalizar la celebración, León XIV pidió la protección de la Virgen de los Treinta y Tres para los habitantes de Uruguay, con el propósito de que acompañe sus vidas y los acerque a Jesús.

Luego de esto, el Pontífice recorrió algunos sectores de Paysandú, saludo a las personas que salieron a recibirlo y visitó la basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo. Después abordó un avión rumbo a Montevideo, donde tenía previstas varias actividades.

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En la capital uruguaya, su agenda incluida un encuentro con habitantes de Casavalle, una reunión con representantes del sector educativo en la universidad católica y una vigilia de oración en el estadio centenario. La visita forma parte de su recorrido apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, programado hasta el 17 de noviembre.