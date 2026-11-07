Tragedia en Polonia: seis muertos y varios heridos en un ataque con arma de fuego en el centro de Cracovia

Al menos seis personas murieron y más de una docena resultó herida por disparos efectuados por un individuo que abrió fuego indiscriminadamente desde un coche en el centro de la ciudad polaca de Cracovia.
Un periodista de la AFP en el lugar vio a personas tumbadas en el suelo, numerosos vehículos de emergencia y agentes armados. Efectivos de la policía acordonaron la zona, uno de los principales atractivos turísticos de la segunda ciudad polaca.
El hombre irrumpió a primera hora de la tarde en la principal plaza del centro de la ciudad, muy concurrida en fin de semana, y empezó a disparar “al azar”, afirmó un portavoz del cuerpo de seguridad.
Los agentes de policía dispararon contra el agresor, que resultó herido de bala y fue trasladado a un hospital, agregó.
🇵🇱 Imágenes de las víctimas tras el tiroteo en Cracovia. pic.twitter.com/OK9xWPzQxZ— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 7, 2026
Como consecuencia del ataque, “cinco personas murieron” y alrededor de una docena resultó herida, indicó esta fuente.
Annette, una mujer de unos 60 años, explicó haber visto “a un hombre disparando a la gente y caminando por la plaza”.
“Es una tragedia para Cracovia, nunca habíamos visto algo así”, dijo a la AFP.
Como ella, muchas personas presentes en la plaza estaban conmocionadas, llorando y refugiadas en las tiendas del centro histórico de esta ciudad del sur del país.
Por el momento se desconocen los motivos del atacante.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, lamentó “un tiroteo trágico” y aseguró que “la policía está investigando los antecedentes y todas las circunstancias del ataque”.
Por su parte, el presidente del país, el nacionalista conservador Karol Nawrocki, expresó su “enorme preocupación” por el incidente.
Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa.— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) November 7, 2026
Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami.
Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Szef Biura…
“Espero explicaciones completas sobre las circunstancias de estos acontecimientos dramáticos”, publicó Nawrocki en X.
“La seguridad de los polacos es una prioridad absoluta”, agregó el presidente, que mantiene unas relaciones muy complicadas con el gobierno centrista y proeuropeo de Tusk.
Los tiroteos son poco frecuentes en este país centroeuropeo de 38 millones de habitantes, miembro de la Unión Europea y de la OTAN.
Sin embargo, una serie de apuñalamientos en octubre había puesto a Polonia en estado de máxima alerta.
⚠️ 🇵🇱 Preghiamo per la #Polonia!— 𝕊𝕀𝔸𝕋𝔼 𝕊𝔸ℕ𝕋𝕀 (@SiateSanti) November 7, 2026
Qualcuno a bordo di una Subaru nera è entrato nella Piazza del Mercato principale di #Cracovia, e ha iniziato a sparare contro le persone.
La gente ha cercato rifugio nei ristoranti. Secondo le prime informazioni, si contano 5 morti e 8 feriti.… pic.twitter.com/Rv5B4Yn2NT
El primer ministro Tusk atribuyó esos incidentes a un creciente “culto a la violencia” en el mundo que “también ha llegado a Polonia”.
Varsovia, firme aliada de Ucrania desde la invasión rusa de 2022, ha advertido reiteradamente sobre sabotajes rusos y una guerra híbrida en su territorio, unas acusaciones que Moscú rechaza.
La histórica ciudad de Cracovia, que fue en su día la capital del país, atrae a millones de turistas cada año.
En 2025 la visitaron 16,2 millones de personas, según las autoridades municipales.
*Con información de AFP