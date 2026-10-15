Revelan más detalles del tiroteo en Oregon: tres niños, de 5, 8 y 11 años, y una profesora fueron asesinados

Al menos tres niños y un adulto murieron en un tiroteo ocurrido en una escuela primaria de la ciudad de Bend, en el estado de Oregón, al noroeste de Estados Unidos, luego de que un individuo ingresara al centro educativo y comenzara a disparar.

Tiroteo en Oregón: varias personas, entre ellas niños, resultaron heridas en una escuela primaria

El tirador, que sería un adolescente de 16 años, también ha muerto, abatido a tiros “posiblemente” por una persona que se encontraba en el lugar, según la Policía municipal.

Fuentes de las fuerzas de seguridad confirmaron a medios locales el balance de víctimas mortales de tres menores y un adulto, después de que la Policía de Bend haya informado, de manera inicial, de varios heridos entre las víctimas.

UPDATE: Three children, ages 5, 8 and 11, and a teacher were killed in a Bend, Oregon, elementary school shooting. A 7-year-old child and a 54-year-old teacher were hospitalized in critical condition. The deceased suspect was a 16-year-old Bend resident. https://t.co/pOFK9G6zGd — Breaking911 (@Breaking911) October 16, 2026

Los mismos medios han indicado, citando igualmente a fuentes de las fuerzas de seguridad, que el tirador era un varón de 16 años.

La Policía de Bend difundía poco antes un balance inicial en un comunicado en el que apuntaba al tirador como único fallecido confirmado, si bien advertía la existencia de “varias víctimas”, incluidos niños y con traslado hospitalario de “al menos dos” de ellas, sin poder precisar su estado.

“La primera llamada indicaba que un hombre desconocido había disparado contra un automóvil”, dice el comunicado publicado por la Policía de Bend, que agrega que, “en el minuto siguiente, el centro de despacho del condado de Deschutes recibió varias llamadas al 911 informando que una persona había ingresado a la escuela y había comenzado a disparar”.

Bend Oregon shooting. https://t.co/lKmVRcyU0y — TruthSocialist 🇺🇸 (@TruthSocialist1) October 15, 2026

Tras apenas tres minutos, varios miembros del cuerpo se encontraban ya en el lugar de los hechos, añade la nota, que subraya que, “segundos después, los agentes informaron de que el sospechoso había sido abatido, posiblemente por un testigo”.

Por su parte, el superintendente del distrito escolar Bend-La Pine, Steven Cook, ha enviado sus “más sentidas condolencias a las familias y a todas las personas afectadas por esta violencia” en un breve comunicado difundido por el propio cuerpo policial en el que remarca que las “prioridades inmediatas” ahora son velar por los estudiantes y el personal de la escuela, “así como brindar apoyo a las fuerzas del orden y a los equipos de emergencia”.

Entre 400 y 450 niños acuden a la escuela Silver Rail, que ofrece educación primaria desde jardín de infancia hasta quinto grado y cuenta con unos 40 empleados, según Miller.

Se coloca cinta policial en el exterior de la escuela primaria Silver Rail, donde ocurrió un tiroteo, el jueves 15 de octubre de 2026 en Bend, Oregón. Foto: AP Photo/Joe Kline

El centro educativo quedó inicialmente bajo confinamiento. Posteriormente, las fuerzas del orden comenzaron a trasladar a los estudiantes en autobuses, bajo escolta, hacia otro lugar donde pudieran reunirse con sus familias.