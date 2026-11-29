Esta semana, falleció la madre de los trillizos colombianos que permanecen detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Habla mamá de trillizos colombianos detenidos por ICE en EE. UU. y hace llamado: “No puedo con el dolor”

Se trata de Nancy Mirella Velásquez, quien, de acuerdo con personas cercanas a la familia consultadas por Univision, murió en los últimos días.

Sus hijos, Duvan, Esteban y Thomas, de 19 años, fueron arrestados el pasado 5 de noviembre en Louisiana, cuando se dirigían a su lugar de trabajo y fueron interceptados durante un operativo de control de tráfico.

Los trillizos se encuentran detenidos por el ICE. Foto: redes sociales

Según sus representantes legales, los tres jóvenes cuentan con permisos de trabajo que les otorgan un estatus migratorio temporal en Estados Unidos.

Los hermanos constituían el principal apoyo económico de su madre, quien se encontraba en Colombia recibiendo tratamiento médico contra un cáncer de estómago.

En los días previos a su fallecimiento, Velásquez había solicitado directamente a las autoridades migratorias estadounidenses que permitieran la liberación de sus hijos.

La petición se produjo en un contexto en el que, según sus abogados, ninguno de los tres jóvenes cuenta con antecedentes penales.

La madre de los ciudadanos colombianos murió a causa de un cáncer. Foto: Anadolu via Getty Images

Univisión indicó que los tres hermanos llegaron a Estados Unidos en mayo de 2023, es decir, cuando todavía eran menores de edad, y fueron entregados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

De acuerdo con la familia, los jóvenes ingresaron a territorio norteamericano a través de un proceso de asilo político y, de hecho, contaban con los permisos para trabajar hasta el 2030.

ICE entregó un comunicado a Telemundo en el que precisó que la detención se dio debido a que los trillizos permanecían en el país de manera irregular, por lo que estarán en custodia a la espera de su deportación.

Estos son los tres trillizos detenidos por ICE. Foto: Univisión

“Es importante aclarar: tener una solicitud pendiente o una autorización de trabajo NO otorga un estatus legal en los Estados Unidos”, señaló la institución.