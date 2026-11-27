El tradicional Desfile de Acción de Gracias de Macy’s, uno de los acontecimientos más emblemáticos de Nueva York y una de las celebraciones más esperadas de la temporada navideña en Estados Unidos, fue pospuesto por primera vez en su historia debido a las condiciones meteorológicas adversas que amenazaban con afectar la seguridad de sus participantes y espectadores.

La decisión fue anunciada el miércoles 25 de noviembre, después de que los organizadores de Macy’s, las autoridades municipales y el Departamento de Policía de Nueva York evaluaran los pronósticos de una poderosa tormenta costera que avanzaba hacia la región. El fenómeno meteorológico, asociado a un sistema de tormentas conocido como nor’easter, amenazaba con llevar fuertes vientos, precipitaciones intensas e inundaciones a diferentes sectores de la ciudad.

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Miles de turistas viajan cada año a Nueva York para presenciar el tradicional desfile organizado por Macy’s. Foto: Getty Images

”Ante las condiciones meteorológicas severas previstas para el Día de Acción de Gracias y por precaución, en colaboración con la ciudad, el desfile número 100 de Acción de Gracias de Macy’s será pospuesto”, informó la compañía en un comunicado.

La organización explicó que la prioridad era proteger tanto a las personas que participan en el espectáculo como a las miles de familias y turistas que tradicionalmente se congregan a lo largo del recorrido.

El principal motivo de preocupación fueron los vientos. De acuerdo con el pronóstico divulgado por la Alcaldía de Nueva York y la Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad, las ráfagas podían alcanzar entre 60 y 65 millas por hora, equivalentes a aproximadamente 97 y 105 kilómetros por hora. En algunos reportes meteorológicos también se contemplaron velocidades cercanas a las 70 millas por hora, unos 113 kilómetros por hora.

Estas condiciones representaban un riesgo considerable para los enormes globos inflables que caracterizan el desfile. La preocupación no es nueva. En 1997, el globo del personaje El Gato Ensombrerado chocó contra una farola durante el desfile y una espectadora resultó gravemente herida. A partir de ese episodio se reforzaron las restricciones para controlar el comportamiento de las figuras inflables ante condiciones meteorológicas peligrosas.

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El tradicional desfile de Macy’s reúne cada año a miles de espectadores en las calles de Nueva York. Foto: Getty Images

La tormenta de este año también representaba una amenaza para los asistentes y para la infraestructura de la ciudad. La Alcaldía advirtió sobre lluvias que podían dejar entre 1,5 y 2 pulgadas de agua, con acumulaciones de hasta 3 pulgadas en algunos sectores.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, respaldó la decisión y pidió a los ciudadanos tomar precauciones ante la magnitud del fenómeno. Durante una comparecencia pública, explicó que el cambio de fecha se había acordado en coordinación con Macy’s, el NYPD y las diferentes agencias municipales.

”El clima extremo nos ha obligado a reprogramar el evento para el sábado. La seguridad siempre será nuestra máxima prioridad”, manifestó el mandatario, quien reconoció la decepción que podía generar la noticia entre quienes habían viajado a la ciudad para presenciar la celebración.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ofrece una actualización a la prensa sobre el tiroteo protagonizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el distrito del Bronx, Nueva York. Foto: AFP

En el balance regional divulgado por Associated Press, más de 900.000 hogares y establecimientos comerciales llegaron a quedarse sin electricidad en diferentes estados afectados por las condiciones meteorológicas. Asimismo, se reportaron más de 2.200 vuelos retrasados y más de 400 cancelaciones en Estados Unidos.

La expectativa ahora está puesta en el sábado 28 de noviembre. Los pronósticos meteorológicos muestran condiciones considerablemente más favorables, con vientos sostenidos de entre 10 y 15 millas por hora y ráfagas cercanas a las 20 millas por hora, además de temperaturas frías y cielos parcialmente nublados. Estas condiciones permitirían realizar el recorrido con menores riesgos para los globos y el público.