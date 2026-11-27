Una operación de piratería informática logró infiltrarse en Cloud One, la principal plataforma de computación en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, según revelaron a Reuters tres fuentes conocedoras del incidente.

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El ataque podría haber comprometido información reservada de carácter táctico, logístico y relacionada con el personal militar.

La vulneración fue detectada hace cerca de un mes, mientras se adelantaban trabajos de actualización del sistema, indicaron dos de las fuentes.

Piratas informaticos accedieron a la plataforma Foto: getty images

Desde entonces, el incidente ha ocasionado interrupciones en distintos servicios de la plataforma. Sin embargo, Reuters no logró establecer quiénes estarían detrás del ataque, hasta dónde llegó la intrusión ni si los responsables consiguieron sustraer información.

En respuesta a una consulta de Reuters, la Fuerza Aérea señaló que mantiene reserva sobre las condiciones de seguridad, posibles fallas y situación operativa de sus redes y sistemas particulares.

Asimismo, aseguró que implementa de manera permanente medidas preventivas para salvaguardar los datos, las plataformas tecnológicas y las capacidades operacionales del Departamento.

El hackeo se presentó en una plataforma digital del ejército Foto: Alejandro Acosta - Semana

Iniciado en 2017, Cloud One tenía como objetivo servir como una ventanilla única para las necesidades de TI de la Fuerza Aérea, combinando los recursos de cuatro operadores (Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet) para impulsar decenas de aplicaciones, incluidas las que administran datos de personal y pagos, o logística y mantenimiento.

Entre ellos se encuentran el Sistema de Mando y Control basado en la nube de la Fuerza Aérea, que recopila datos de radares de defensa aérea y otras fuentes de datos de toda Norteamérica, y el Sistema Integrado de Municiones de Combate de Teatro, que rastrea bombas y misiles en más de 200 ubicaciones de la Fuerza Aérea de EE. UU. en todo el mundo.

Cloud One es una de las plataformas en la nube más grandes del ejército estadounidense, según dos de las fuentes.

“Una brecha de seguridad aquí es algo muy grave”, dijo una de las fuentes.

El descubrimiento del ataque informático provocó diversas interrupciones. Foto: Getty Images

Los investigadores han solicitado la intervención del Comando Cibernético, la unidad cibernética del ejército estadounidense, para evaluar los daños, según el reporte.