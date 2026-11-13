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Nación

Cierre total del espacio aéreo en Bogotá: Fuerza Aérea y Aerocivil confirmaron la razón

Desde las 9:45 a. m. y las 12:15 p.m. de este viernes, el espacio aéreo no estará disponible en la capital del país.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

13 de noviembre de 2026 a las 10:56 a. m.
El espacio aéreo colombiano no estará disponible durante tres horas este viernes 13 de noviembre.
El espacio aéreo colombiano no estará disponible durante tres horas este viernes 13 de noviembre. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Los cielos de Bogotá son escenario este viernes 13 de noviembre de una exhibición aeronáutica con motivo de la conmemoración de los 107 años de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

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Para garantizar la seguridad operacional durante los sobrevuelos militares en la capital, autoridades aeronáuticas dispusieron un cierre temporal del espacio aéreo durante dos horas y media en la franja matutina.

“¡El gran día llegó y Bogotá será escenario de una celebración que surcará sus cielos! Hoy, durante la ceremonia de los 107 años de la Fuerza Aérea, se realizará una revista aérea que exaltará las capacidades y el legado de nuestra institución”, anunció la Fuerza Aérea, precisando que la medida fue coordinada con antelación para el desarrollo seguro del desfile aéreo.

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