Cierre total del espacio aéreo en Bogotá: Fuerza Aérea y Aerocivil confirmaron la razón

Los cielos de Bogotá son escenario este viernes 13 de noviembre de una exhibición aeronáutica con motivo de la conmemoración de los 107 años de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

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Para garantizar la seguridad operacional durante los sobrevuelos militares en la capital, autoridades aeronáuticas dispusieron un cierre temporal del espacio aéreo durante dos horas y media en la franja matutina.

“¡El gran día llegó y Bogotá será escenario de una celebración que surcará sus cielos! Hoy, durante la ceremonia de los 107 años de la Fuerza Aérea, se realizará una revista aérea que exaltará las capacidades y el legado de nuestra institución”, anunció la Fuerza Aérea, precisando que la medida fue coordinada con antelación para el desarrollo seguro del desfile aéreo.

¡El gran día llegó y #Bogotá será escenario de una celebración que surcará sus cielos! Hoy durante la ceremonia de los 107 años de la #FuerzaAérea🇨🇴, se realizará una revista aérea que exaltará las capacidades y el legado de nuestra Institución. Para el desarrollo de esta actividad, se coordinó previamente con las autoridades aeronáuticas el cierre temporal del espacio aéreo en el horario previsto. 🗓️ Día: viernes 13 de noviembre 🕣 Hora: 9:45 a.m. a 12:15 p.m. #UnaFuerzaQueProtege #AdAstra🚀 — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) November 13, 2026

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