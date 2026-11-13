Hasta 60 habitantes de calle se escondían bajo un puente de Bogotá: así fue la intervención de autoridades

La Secretaría de Seguridad de Bogotá desplegó a varios gestores del orden cerca de la Carrera Séptima, específicamente en la Avenida Circunvalar y la Calle 26, en Bosque Izquierdo, inmediaciones del Parque La Independencia, debido a varias denuncias ciudadanas sobre la inseguridad en la zona.

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De acuerdo al informe de la entidad, el espacio mencionado se había vuelto una preocupación constante para los habitantes del sector, debido a la acumulación de residuos, malos olores, presencia de roedores y situaciones asociadas al consumo de sustancias psicoactivas.

Todas estas situaciones causaron que la zona se fuera deteriorando con el tiempo y que algunas personas dejaran de transitar por allí, ya que se consideraba un punto de inseguridad.

Además, se mencionó que debajo del puente de la Avenida Circunvalar pernoctaban varios habitantes de calle y hacían separación de materiales con fines de reciclaje, los cuales eran sacados de bolsas de basura que se encontraban en los alrededores. Además, el lugar era utilizado para hacer necesidades fisiológicas.

Ante las denuncias de los residentes, la Secretaría desplegó a los nuevos Gestores del Orden, quienes comenzaron a realizar recorridos durante el día, la noche y la madrugada para atender las situaciones que afectaban la convivencia y recuperar las condiciones del sector.

En una de las intervenciones, realizada junto con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Alcaldía Local de Santa Fe y la Secretaría de Integración Social, se atendió a hasta 15 ciudadanos habitantes de calle que permanecían debajo del puente. A estas personas se les ofrecieron los servicios y programas del Distrito.

Las acciones también estuvieron dirigidas a enfrentar la acumulación de residuos, atender las condiciones de insalubridad y recuperar el espacio público. Desde entonces, los gestores han mantenido su presencia en la zona para evitar que se repitan las situaciones que deterioraron el entorno.

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“Cuando identifican nuevos intentos de establecer permanencia en el lugar, los gestores intervienen para orientar a las personas y solicitarles que no ocupen nuevamente ese espacio. Estas acciones buscan prevenir la reaparición de los problemas de convivencia y mantener las condiciones recuperadas”, afirmó la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, los residentes han reconocido las transformaciones que ha tenido Bosque Izquierdo. Una habitante recordó que en el lugar llegaron a permanecer hasta 60 ciudadanos habitantes de calle y destacó que ahora es posible caminar con mayor tranquilidad. También señaló que las situaciones relacionadas con la venta de estupefacientes se han reducido.