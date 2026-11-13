Lesly Vanessa salió de su apartaestudio en Bogotá y desapareció: su mamá habló y contó lo que encontró en la vivienda

Preocupación e incertidumbre es lo que hay en la familia de Lesly Vanessa Rincón Ortiz, una joven de 25 años a quien se le perdió el rastro desde el pasado 31 de octubre en Bogotá.

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Pese a que la mujer es oriunda de Cali, se encontraba en a capital del país buscando oportunidades en su vida laboral. Actualmente, está vinculada a una empresa que presta servicio de limpieza en el Aeropuerto El Dorado.

Martha Patricia, su mamá, habló con Noticias Caracol y reveló algunos detalles de lo último que supo de su hija. De acuerdo con su relato, ese 31 de octubre había hablado con Lesly y ella le dijo que al siguiente día cambiaría de turno, comenzaría a trabajar de 6:00 de la mañana a las 12:00 de la tarde.

Ese día, según contó, no percibió nada extraño en su hija, la notó como de costumbre. “Yo sentí que estaba bien, que tenía buena actitud”, explicó.

Este es el cartel con el que buscan a la mujer desaparecida. Foto: Fiscalía

Poco después de esta llamada, la joven salió como de costumbre de su apartaestudio ubicado en el barrio Zelfita, en la localidad de Fontibón. Aquel 1 de noviembre no fue a trabajar y no avisó.

Pasaron dos días y la madre no tuvo ninguna noticia de su hija, por lo que empezó la incertidumbre y decidió acercarse hasta la vivienda de ella, pero tampoco la encontró.

“Me preocupé, al segundo día fui hasta el apartaestudio que ella tenía y encontré los documentos, la cédula, la plata, la tarjeta, todos los documentos, los dos celulares y el portátil”, relató.

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Hasta el momento, no se tiene ninguna señal de qué le pasó a Lesly Vanessa y en dónde está. Su progenitora afirmó que esto es muy “raro” ya que la joven no es de desaparecerse de esta forma, además de que le llamó la atención que sus dos celulares estaban conectados.

Martha Patricia ya se acercó hasta la Fiscalía e interpuso la respectiva denuncia. Asimismo, ya informó lo ocurrido en Medicina Legal a la espera de cualquier noticia.

“Han venido a mirar cámaras, a indagar y hasta el sol de hoy no hemos tenido respuesta”, manifestó.

Su familia pide ayuda a la comunidad ayuda para que quien tenga cualquier información de la mujer la comunique y se pueda saber cuál es su paradero.