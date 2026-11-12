Un jueves trágico vivió la ciudad de Bogotá este 12 de noviembre al confirmarse un fatal accidente de tránsito que involucró a un bus articulado de TransMilenio y a un peatón en el centro de la capital.

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El siniestro ocurrió en la localidad de Los Mártires, exactamente en la avenida Jiménez (calle 13) con carrera 17, sentido oriente-occidente, a la altura de la estación Sabana.

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“Cierre total de la calzada exclusiva a la altura de la estación Sabana, por siniestro vial con persona fallecida en la Av. Jiménez (Calle 13) con Carrera 17”, informó la Secretaría Distrital de Movilidad, activando de inmediato el acordonamiento del carril exclusivo mientras equipos de emergencias y criminalística atendían la situación.

Hipótesis de evasión del pasaje y pronunciamiento de TransMilenio

Tras conocerse los primeros reportes ciudadanos en redes sociales que confirmaban el fallecimiento instantáneo del peatón en el lugar de los hechos, TransMilenio emitió un comunicado oficial esclareciendo la hipótesis preliminar del accidente.

Voceros del sistema de transporte confirmaron a SEMANA de manera anticipada que la víctima habría intentado ingresar de manera irregular a la estación sin validar su pasaje.

“Lamentamos el hecho y de acuerdo con la información preliminar, esta persona intentó evadir el pago del pasaje ingresando por un costado de la estación”, señaló TransMilenio, detallando que los protocolos de emergencia se activaron tan pronto se recibió el reporte del arrollamiento.

#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la loc/Los Mártires, Av. Jiménez (calle 13 con carrera 17, sentido Oriente-Occidente. Involucra bus de transmilenio y peatón quien lamentablemente falleció en el lugar de los hechos. Carril exclusivo totalmente cerrado. https://t.co/I57OcuJ8Gw — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 12, 2026

La empresa operadora expresó sus condolencias a los allegados de la víctima y reiteró un llamado preventivo a los usuarios para evitar conductas temerarias en las troncales.

“Asimismo, la entidad hace un llamado a la ciudadanía para que utilice únicamente los accesos autorizados y se abstenga de evadir el pago del pasaje o ingresar de manera indebida a las estaciones, ya que estas conductas ponen en riesgo su vida y la integridad de miles de personas, en buses y estaciones, que sí hacen un uso adecuado del Sistema”, enfatizó la compañía, subrayando su total disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento judicial del caso.

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Las diligencias de inspección técnica al cadáver y levantamiento de pruebas en la avenida Jiménez obligaron a suspender temporalmente el tránsito de los buses articulados por ese corredor.

🔄 #Actualización | ✅ Finalizan labores de criminalística en la Av. Jiménez (Calle 13) con Carrera 17, a la altura de la estación Sabana. 🚋 Los buses articulados retoman el tránsito por la calzada exclusiva.🟢 Carril mixto sin novedad. https://t.co/XsKM8rjXmG — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 12, 2026

Horas más tarde, la Secretaría de Movilidad confirmó la normalización del servicio en el centro de la ciudad: “Finalizan labores de criminalística en la Av. Jiménez (Calle 13) con Carrera 17, a la altura de la estación Sabana. Los buses articulados retoman el tránsito por la calzada exclusiva. Carril mixto sin novedad”.

Esta tragedia en la estación Sabana se convirtió en el segundo siniestro vial con fatalidad registrado durante la jornada de este jueves 12 de noviembre en la capital. Horas antes, en el noroccidente de Bogotá, un motociclista perdió la vida en un grave choque ocurrido en la calzada central de la avenida Boyacá con calle 71, sentido norte-sur, en la localidad de Engativá.

Ambos episodios reavivan la alerta sobre la seguridad vial en la ciudad durante 2026, año en el que los reportes oficiales advierten un incremento en la mortalidad en las vías distritales y un alto índice de vulnerabilidad tanto para peatones como para motociclistas.