Fatal accidente en túnel de la vía Buenaventura-Buga involucró tres vehículos: 4 personas fallecieron

En la tarde de este lunes se registró un grave accidente en la vía Buenaventura–Buga, más específicamente en el túnel 6, en el sector de El Naranjo. Las autoridades especificaron que el hecho involucró un bus intermunicipal, una grúa niñera y una motocicleta.

Grave accidente de tránsito en la vía Cali-Buenaventura: reportan varios muertos

La Policía Nacional confirmó que al momento se reportan 3 personas muertas y 7 heridas con el fatal incidente. Entre las personas fallecidas se encuentran el conductor del microbús, un pasajero, una menor de edad y una mujer que falleció posteriormente en un centro asistencial del municipio de Dagua.

“Expresamos toda nuestra solidaridad con las familias de las víctimas en este momento. La hipótesis inicial es materia de investigación. La prudencia en la vía es un compromiso con la vida. No más excusas en la vía”, dijo el teniente coronel Justo Alejandro Rivero Cubides.

Apenas cuando iniciaba la tarde de este lunes se registró este siniestro fatal y en las redes sociales empezaron a circular los videos que evidenciaban la tragedia. Las imágenes muestran la destrucción de los vehículos involucrados este 9 de noviembre.

Las autoridades confirmaron que en el accidente quedaron involucrados un tractocamión tipo niñera, un microbús de servicio público que cubría la ruta Buenaventura–Cali y una motocicleta, de la que todavía no se tiene mayor información.

Por el momento no se han esclarecido las causas de este accidente de tránsito; sin embargo, SEMANA conoció que las investigaciones apuntan a una imprudencia vial.

Uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas del hecho y, paralelamente, la policía reiteró el llamado a respetar las normas de tránsito, evitar adelantamientos indebidos y conducir con responsabilidad.

El accidente paralizó el tráfico en este importante corredor vial por un tramo de la tarde, impidiendo el paso en la carretera que comunica Buga y Cali con Buenaventura. Sin embargo, pocas horas después se habilitó el paso en este corredor vial.

Accidente de tránsito en el túnel 6 Los Naranjos en la vía que comunica a Cali con Buenvanetura Foto: Cortesía SEMANA

El accidente ocurrió en el kilómetro 55 de esta carretera y, por el momento, los hechos siguen siendo materia de investigación.