En video: ¿El exdirector de la DNI Jorge Lemus necesitaba esquema de seguridad para un acarreo?

Jorge Lemus, el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf), presentó una tutela para recuperar su esquema de seguridad, advirtiendo una vulneración a sus derechos y un juez le dio la razón. Sin embargo, este sábado el exfuncionario fue captado en video mientras utilizaba el vehículo y el escolta para hacer un acarreo.

Exclusivo: Jorge Lemus, exdirector de Inteligencia de Petro, confirmó que ofreció bienes de la SAE y pagos a guerrilleros

La escena ocurre en el sur de Bogotá, en el sector conocido como Santa Lucía, donde se ubican decenas de establecimientos que venden pisos, baldosas y techos para proyectos de construcción. En un punto se ubica Jorge Lemus, comprando los productos que luego fueron cargados en la camioneta que, de acuerdo con lo que logró establecer SEMANA, está asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y como parte de su esquema de seguridad.

El mismo vehículo y el escolta que, según Lemus y a través de una tutela, requiere por razones de seguridad, aparece mal parqueado en una de estas vías, mientras un grupo de trabajadores mete los paneles en el interior de la camioneta; incluso tienen que abatir varias de las sillas del vehículo para poder meter completamente la carga.

Lemus permanece varios minutos dando vueltas por los establecimientos del sector. Se mueve por la calle e incluso se para solo y junto al vehículo, revisando su celular mientras el escolta ayuda a los trabajadores a acomodar la carga dentro de la camioneta. La seguridad del exfuncionario no parece en riesgo, más allá de acomodar los paneles y ahorrarse el servicio de acarreo.

SEMANA logró establecer que el vehículo, alquilado por la Unidad Nacional de Protección a una empresa contratista, fue asignado a Lemus como respuesta a una acción de tutela que le exigía a esta entidad regresarle el esquema de seguridad al exfuncionario, argumentando un riesgo que claramente, y de acuerdo a lo que se observa en las imágenes, no existe.

Jorge Lemus fue un funcionario muy cercano al entonces presidente Gustavo Petro y ocupó cargos de relevancia durante ese gobierno. Esos puestos fueron centro de discusión sobre operaciones de inteligencia y contrainteligencia en contra de la oposición al llamado “gobierno del cambio” y ahora, en un nuevo capítulo que incluyó la captura del denominado hacker del gobierno Petro.

Jorge Lemus, exdirector de la DNI, es captado usando su escolta y camioneta blindada para un acarreo Foto: Suministrada (API)

Las imágenes seguramente serán motivo de discusión y argumento para la Unidad Nacional de Protección, a la hora de impugnar la acción de tutela que regresó el esquema de seguridad de Jorge Lemus, luego de advertir que están utilizando el vehículo y el escolta para hacer acarreos en el sur de Bogotá y de dónde se observa que no padece riesgos de seguridad.