CNE definirá el futuro de los partidos de Roy Barreras e Ingrid Betancourt por no lograr el umbral

Tal como lo anticipó SEMANA, el CNE decidirá la suerte de las personerías jurídicas de La Fuerza, el partido de Roy Barreras, y Oxígeno, de Ingrid Betancourt, porque no cumplieron el umbral del 3 por ciento en las elecciones legislativas. Se especula que la colectividad de Betancourt podría salvarse porque hay argumentos de peso para sostener su personería: a ella le negaron el anticipo del Estado, pese a que a otros partidos se los aprobaron.

Horas de infarto: el futuro de los partidos de Ingrid Betancourt y Roy Barreras están en manos del CNE. ¿Se repetirá la historia de Comunes?

Como si fuera poco, la UNP, en el Gobierno Petro, no le brindó la seguridad que requería y, ante el temor tras su secuestro por las Farc, permaneció varios meses en París. Mientras tanto, el escenario para Barreras es más complejo porque su partido tuvo todas las garantías y aun así no alcanzó los votos exigidos por la ley. La sala plena tendrá la última palabra.