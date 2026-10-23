Petro le respondió a Daniel Noboa tras vincularlo con Luisa González, excandidata arrestada en Ecuador

Un juez de Ecuador decidió dictar una orden de prisión preventiva contra la excandidata presidencial de izquierda, Luisa González, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos para el financiamiento de la campaña electoral de 2023.

Daniel Noboa vincula a Gustavo Petro con red de lavado de activos tras captura de Luisa González en Ecuador

González, quien forma parte del movimiento político Revolución Ciudadana, afín a Rafael Correa, exmandatario ecuatoriano que tiene el estatus de refugiado y asilado político en Bélgica desde abril de 2022 por supuesta persecución política en su contra, fue detenida el jueves en vísperas de una audiencia de formulación de cargos en medio de una investigación sobre el origen de unos 500.000 dólares usados en publicidad electoral.

La excandidata del correísmo tras haber sido arrestada. Foto: Suministrada a SEMANA

Tras la captura de González, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, le dijo a SEMANA que el expresidente colombiano Gustavo Petro está supuestamente vinculado con una red de lavado de activos.

“Estamos desbaratando una estructura grande de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente Petro, por eso se enloquece y hace comentarios así”, dijo Noboa a SEMANA, luego de que Petro dijera en un escrito en X: “En Ecuador se desarrolla una verdadera dictadura, que comienza con un fraude electoral. El llamado escudo no es un escudo contra el narcotráfico, sino un escudo contra la democracia”.

Ahora, este viernes 23 de octubre, Petro le respondió al presidente ecuatoriano Noboa, tras ser señalado de tener vínculos con González, de quien dijo que “es una gran mujer”.

Sin embargo, Petro afirmó haber visto a González solo dos veces.

“Me acusa Noboa de tener negocios con Luisa González y a ella la he visto dos veces en mi vida. Pero lo que sé de ella es que es una gran mujer ecuatoriana. Ya Noboa me acusó de una asociación con Fito; resultó falsa en sus declaraciones en EE. UU. El que sí tiene vínculos con Fito es Noboa. Así que no venga Noboa a limpiarse sus manos con mi honradez”, manifestó Petro en X.