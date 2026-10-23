De La Espriella reveló detalles de cómo se dio la operación que salvó a Presto: “Mi agradecimiento al Grupo Nutresa”

El presidente Abelardo De La Espriella reveló detalles de la operación que permitió salvar a uno de los restaurantes de comidas rápidas más queridos del país.

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En el mensaje, publicado en su perfil de X, el jefe de Estado señaló que su Gobierno fue clave para facilitar y agilizar la operación comercial: “Cuando el Gobierno nacional conoció la difícil situación de Presto y el riesgo de que cientos de colombianos perdieran sus empleos, actuamos de inmediato”.

“A través del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, establecimos contacto con varios grupos empresariales, entre ellos el Grupo Nutresa, que en tiempo récord decidió adquirir Presto”, agregó el jefe de Estado.

Además, indicó el jefe de Estado: “Desde el Gobierno pusimos todo nuestro empeño para hacer posible esta operación en cuestión de horas”.

“El resultado: una marca emblemática, que está en el corazón de los colombianos, podrá continuar su historia y cerca de 700 trabajadores conservarán sus empleos”, insistió De La Espriella.

También afirmó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Mi agradecimiento al Grupo Nutresa por su compromiso con Colombia, al ministro de Comercio por su diligencia y a Presto por tantos años de historia, trabajo y tradición”.

“¡Cuando el Gobierno y los empresarios trabajan juntos, gana Colombia! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”, puntualizó el mandatario colombiano.

El mensaje del presidente se produjo en respuesta a una publicación que hizo Presto en sus redes sociales: “Hoy queremos decir GRACIAS a quienes hacen posible que Presto siga mirando hacia el futuro”.

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“Al Grupo Nutresa, a Abelardo de la Espriella y a Mónica Alexandra Macías Sánchez, gracias por su participación y apoyo en este momento tan importante para nuestra historia”, dijo la empresa.