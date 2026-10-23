Contraloría alertó que en el gobierno Petro más de 80 compromisos con pueblos étnicos “no registraron ningún avance”

Una baja calificación tuvo el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del expresidente Gustavo Petro, según advirtió la Contraloría General. Los mayores rezagos se presentaron en cinco temas clave.

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De acuerdo con lo que señaló el vicecontralor, Francisco José Chaux, “el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro alcanzó un cumplimiento del 72,5 % al 7 de agosto de 2026, el resultado más bajo de los últimos tres gobiernos”.

“De las metas evaluadas, el 44 % quedó incumplido y el 23 % registró avances inferiores al 50 %. Los mayores rezagos se concentran en reforma agraria, agua potable rural, salud pública, juventud y sustitución de cultivos”, expresó el alto funcionario de esa entidad.

El vicecontralor Francisco José Chaux advirtió que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro alcanzó un cumplimiento del 72,5 % al 7 de agosto de 2026: “El resultado más bajo de los últimos tres gobiernos”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/HMMtnqlvsk — Revista Semana (@RevistaSemana) October 23, 2026

Y fue más allá: “La Contraloría General de la República también advierte fallas en los reportes y la verificación de los indicadores. La gestión pública debe respaldarse con evidencia verificable de lo prometido y lo efectivamente logrado”.

“De los 269 compromisos con los pueblos étnicos, 149 avanzaron a menos de la mitad y 82 no registraron ningún avance. La Contraloría además advierte fallas en los reportes y en la verificación de los indicadores. La confianza en los planes de desarrollo requiere evidencia verificable entre lo prometido y lo efectivamente alcanzado”, concluyó.

El pasado 25 de agosto, en la ceremonia de posesión del nuevo contralor general, Jorge Laverde, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, arremetió con dureza contra el gobierno Petro.

En esa ocasión, De La Espriella solicitó a Laverde la creación, por parte de la Contraloría, de un grupo élite para ir detrás de los casos de corrupción que se detecten y que se hayan presentado en la administración Petro.

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“Se ha constatado el desvío de recursos destinados a emergencias, contratos amañados, manejos a todas luces irregulares en entidades públicas y redes organizadas de corrupción, cercanas a la Casa de Nariño, cercanas al Legislativo, que se valieron del poder para llenar sus alforjas”, puntualizó el jefe de Estado.