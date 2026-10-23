El saliente ministro del Interior, Rodrigo Lara, reapareció con un video: “El presidente había encomendado facilitar todo”

En medio de la turbulencia política que estalló esta semana por el anuncio que hizo el presidente Abelardo De La Espriella sobre la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior, se conoció un video.

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El material audiovisual lo publicó Lara este viernes, 23 de octubre, y en él reapareció para entregar detalles de un proceso relacionado con el inicio de las obras para el Canal del Dique.

“Como entrega de mi gestión, comparto este video que grabé a inicios de esta semana y que tenía previsto publicar el miércoles pasado, anunciando una gran noticia para el país”, expresó en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

Y agregó: “El Presidente @ABDELAESPRIELLAhabía encomendado facilitar todo lo necesario para iniciar las obras del Canal del Dique. El proceso de consulta previa llevaba cuatro años estancado. En apenas dos meses logramos evacuar la etapa de preconsulta en el Ministerio del Interior”.

“Con este avance, el concesionario puede proceder al cierre financiero y avanzar hacia el inicio de las obras en febrero de 2027, conforme al compromiso público del presidente”, recalcó el ahora exfuncionario del Gobierno.

Además, puso de presente: “Me satisface dejar este resultado concreto, que permitirá avanzar en una obra estratégica para el Caribe colombiano, para el medioambiente y para el país”.

Finalmente, por medio de una misiva, De La Espriella aceptó la renuncia de Lara: “He recibido su carta y quiero agradecerle, de manera muy especial, su disposición, la lealtad y el compromiso con los que ha servido a Colombia durante estos meses”, señaló al comienzo del documento.

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“Como ocurre en toda tarea de esa naturaleza, en el camino pueden surgir diferencias de criterio y distintas maneras de entender algunas decisiones. Nada de ello disminuye el reconocimiento que tengo por su vocación de servicio. Sé que usted ama profundamente a Colombia, quiere lo mejor para el país y que ha demostrado ser un patriota ejemplar”, recalcó la carta del jefe de Estado.