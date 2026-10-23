El duro enfrentamiento entre el concejal Julián Forero ‘Fuchi’ y la secretaria de Movilidad en el Concejo por una grabación

Un enfrentamiento se desató este 23 de octubre durante una sesión del Concejo de Bogotá, luego de que, durante un debate en la Comisión de Hacienda, surgiera una dura discusión entre la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, y el concejal Julián Forero.

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La discusión comenzó cuando la funcionaria de Movilidad le solicitó al concejal que dejara de grabarla. Este se molestó dado que la funcionaria le estaba “prohibiendo la grabación dentro del recinto”. Aseguró que las sesiones se desarrollan en un espacio público y que los asistentes pueden utilizar sus dispositivos para captar las discusiones.

El concejal Julián Forero cuestionó a la secretaria de Movilidad luego de que le pidiera detener la grabación. El cabildante defendió su derecho a registrar lo ocurrido durante la sesión. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Aquí todo el mundo graba. Todo el mundo tiene celulares y usted no tiene por qué pedirle a mi equipo que no grabe”, dijo el cabildante.

Tras los hechos, la secretaria de Movilidad intervino minutos después en el recinto y le exigió respeto al concejal, asegurando que la discusión era netamente de trabajo y no debía ser personal.

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“Yo vengo a representar al Distrito y quiero que sea consciente del impacto que usted tiene en la ciudad y las personas y, si usa fotos mías y videos míos de manera permanente en sus videos, está generando para mí, en lo personal, unas consecuencias en lo personal, en la calle, y yo soy mujer y tengo dos hijas y camino por las vías de Bogotá”, precisó la secretaria.

María Fernanda Ortiz le pidió respeto al concejal Julián Forero y aseguró que la difusión recurrente de imágenes y videos suyos tiene consecuencias personales cuando transita por Bogotá. Foto: Cortesía TransMilenio

El alcalde Galán se pronunció horas más tarde sobre lo ocurrido y señaló lo siguiente:

“Una cosa es grabar a una funcionaria, que es válido y es parte del control político, y otra muy distinta es acosarla y luego reaccionar de forma agresiva cuando protesta la funcionaria. Actitudes como esta, claramente violentas, no pueden tener espacio en política. Concejal Forero: como alcalde, le exijo respeto con la secretaria de Movilidad y con todos los funcionarios del Distrito. Contrario a lo que usted dice, agredir a funcionarios no hace parte de su trabajo, ni del de ningún concejal. Usted no solo la está grabando, que repito, es válido, sino que la está acosando. Usted lo sabe”, dijo el mandatario local.