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Alcaldía de Bogotá prepara borrador de resolución para solucionar problemas con carreras atléticas

En los últimos días, un grupo de vecinos ha protestado por la recurrencia de las carreras en Teusaquillo.

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Redacción Semana
22 de octubre de 2026 a las 5:14 p. m.
La Alcaldía de Bogotá prepara una resolución para redistribuir las carreras atléticas y reducir las afectaciones a la movilidad en seis barrios de Teusaquillo.
La Alcaldía de Bogotá prepara una resolución para redistribuir las carreras atléticas y reducir las afectaciones a la movilidad en seis barrios de Teusaquillo. Foto: Getty Images

La Alcaldía de Bogotá anunció este jueves, 22 de octubre, que prepara un borrador de resolución para redistribuir la ubicación de las carreras atléticas de la ciudad, tras varias protestas de los habitantes de seis barrios de Teusaquillo.

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Dicha localidad tenía un mayor número de carreras al año, frente a los eventos deportivos de este tipo que se hacían en otras zonas de la capital colombiana. La molestia de los vecinos radica en que, durante el desarrollo de esos eventos, se hacen cierres y afectaciones constantes a la movilidad.

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De las 26 carreras realizadas en Bogotá durante 2025, 16 tuvieron recorridos similares en una misma zona de Teusaquillo, según el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero. Foto: Foto: X @ELTIEMPO

“Venimos trabajando en una resolución para descongestionar la cantidad de carreras en un lugar específico de la ciudad. Hoy en día, seis barrios se ven afectados en la localidad de Teusaquillo; de 26 carreras en 2025, 16 se hicieron en la misma zona en trayectos similares, generando afectaciones viales. Lo que queremos es descongestionar las zonas”, precisó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

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Desde el Concejo de Bogotá se han movido las iniciativas para que esta situación se pueda remediar y esta zona de la capital no quede recargada de carreras, ni otras se vean afectadas en el calendario al finalizar el año.

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Tras las protestas de los habitantes de Teusaquillo, la Alcaldía de Bogotá acordó reducir de tres a dos las carreras previstas en la localidad para noviembre. Foto: Compensar

El concejal Jesús Araque aseguró que uno de los primeros compromisos que salieron de esta reunión es para el mes de noviembre dejar solamente dos carreras; estaban previstas tres, pero se llegó al acuerdo de dos carreras.

Algunos otros concejales, como José Cuesta, aseguraron que el recaudo de dichas carreras para Bogotá es mínimo frente a la ganancia generada para los privados.

“Estamos hablando de cerca de $14.000 millones por concepto de inscripciones y de apenas $28 millones netos para Bogotá, según las cifras que presentamos en el debate”, dijo el concejal adscrito al Pacto Histórico, al referirse a la situación con la Media Maratón de Bogotá.

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El concejal José Cuesta cuestionó los ingresos que recibe Bogotá por las carreras atléticas y aseguró que, frente a los cerca de $14.000 millones recaudados por inscripciones, la ciudad recibió apenas $28 millones netos. Foto: Cortesía