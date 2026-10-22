Luz verde a importante proyecto en Cundinamarca que promete proteger de derrumbes a este municipio

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres aprobó la postulación de Cundinamarca ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con el fin de obtener financiamiento para la construcción del muro de estructuración en la vereda Algodonal, municipio de Quetame.

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El proyecto contempla una inversión cercana a los 12.000 millones de pesos y un periodo de ejecución de 14 meses. El gobernador de Cundinamarca confirmó la radicación de la propuesta para acceder a los recursos del Fondo de Inversión Colectiva administrado por la UNGRD.

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La intervención en infraestructura resulta prioritaria para mitigar la inestabilidad del terreno, reactivada tras las intensas precipitaciones de los últimos periodos invernales que destruyeron la banca vial y afectaron el alcantarillado local.

De no detenerse el movimiento de tierra, el deslizamiento amenaza con comprometer directamente las viviendas situadas en la parte alta del casco urbano de Quetame. “Con esta obra buscamos contener el movimiento del terreno y evitar que la afectación continúe extendiéndose”, manifestó el mandatario departamental al socializar los estudios a nivel de detalle.

Antecedentes en Algodonal y plan de contingencia departamental

La urgencia del proyecto se suma a las inversiones previas realizadas en la zona tras las avenidas torrenciales de años anteriores, entre las que destaca la destinación de más de 2.700 millones de pesos para la implementación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) sobre el río Contador.

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres nos autorizó a presentar la solicitud para acceder a los recursos del Fondo de Inversión Colectiva (FIC), administrado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (@UNGRD), para financiar la construcción del muro de Algodonal, en #Quetame. La imagen permite dimensionar la magnitud de la remoción en masa que afecta este sector y el riesgo que representa para las viviendas de la zona urbana, ubicadas en la parte alta. Con esta obra buscamos contener el movimiento del terreno y evitar que la afectación continúe extendiéndose. El proyecto ya cuenta con estudios y diseños a nivel de detalle, requiere una inversión cercana a los $12.000 millones y tiene un plazo de ejecución de 14 meses. A través de @RiesgosCundi, presentaremos el proyecto y sus soportes técnicos ante la @UNGRD para su evaluación, aprobación y asignación de recursos. Agradecemos a la Unidad Nacional por su compromiso con el cumplimiento de los planes de acción específicos derivados de la emergencia invernal de 2025. Además de esta decisión, durante el Consejo evaluamos las afectaciones de la segunda temporada de lluvias, las acciones adelantadas frente al fenómeno de El Niño y el cumplimiento del plan de acción establecido tras el sismo que afectó a Medina y Paratebueno. Estas situaciones también requieren seguimiento y medidas que nos permitan estar preparados para los próximos meses. Se vienen tiempos difíciles para Cundinamarca en materia de emergencias climáticas y tenemos que estar preparados. — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 22, 2026

Asimismo, Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) entregó los rediseños definitivos para la optimización del sistema de alcantarillado afectado por los colapsos previos en la ladera.

Durante la sesión del Consejo Departamental se analizaron además las emergencias asociadas a la segunda temporada de lluvias, la variabilidad climática del fenómeno de El Niño y el seguimiento a la recuperación en Medina y Paratebueno tras eventos sísmicos recientes.

“Se vienen tiempos difíciles para Cundinamarca en materia de emergencias climáticas y tenemos que estar preparados”, concluyó el jefe de la administración departamental al reafirmar el compromiso de mantener activos los protocolos de prevención e intervención en todo el territorio.