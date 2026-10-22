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Luz verde a importante proyecto en Cundinamarca que promete proteger de derrumbes a este municipio

La Gobernación de Cundinamarca solicitó formalmente acceso a los recursos del Fondo de Inversión Colectiva de la UNGRD.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

22 de octubre de 2026 a las 5:12 p. m.
Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, busca mitigar remoción en masa que amenaza el casco urbano de Quetame.
Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, busca mitigar remoción en masa que amenaza el casco urbano de Quetame. Foto: Gobernación de Cundinamarca

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres aprobó la postulación de Cundinamarca ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con el fin de obtener financiamiento para la construcción del muro de estructuración en la vereda Algodonal, municipio de Quetame.

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El proyecto contempla una inversión cercana a los 12.000 millones de pesos y un periodo de ejecución de 14 meses. El gobernador de Cundinamarca confirmó la radicación de la propuesta para acceder a los recursos del Fondo de Inversión Colectiva administrado por la UNGRD.

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La intervención en infraestructura resulta prioritaria para mitigar la inestabilidad del terreno, reactivada tras las intensas precipitaciones de los últimos periodos invernales que destruyeron la banca vial y afectaron el alcantarillado local.

De no detenerse el movimiento de tierra, el deslizamiento amenaza con comprometer directamente las viviendas situadas en la parte alta del casco urbano de Quetame. “Con esta obra buscamos contener el movimiento del terreno y evitar que la afectación continúe extendiéndose”, manifestó el mandatario departamental al socializar los estudios a nivel de detalle.

Antecedentes en Algodonal y plan de contingencia departamental

La urgencia del proyecto se suma a las inversiones previas realizadas en la zona tras las avenidas torrenciales de años anteriores, entre las que destaca la destinación de más de 2.700 millones de pesos para la implementación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) sobre el río Contador.

Asimismo, Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) entregó los rediseños definitivos para la optimización del sistema de alcantarillado afectado por los colapsos previos en la ladera.

Durante la sesión del Consejo Departamental se analizaron además las emergencias asociadas a la segunda temporada de lluvias, la variabilidad climática del fenómeno de El Niño y el seguimiento a la recuperación en Medina y Paratebueno tras eventos sísmicos recientes.

“Se vienen tiempos difíciles para Cundinamarca en materia de emergencias climáticas y tenemos que estar preparados”, concluyó el jefe de la administración departamental al reafirmar el compromiso de mantener activos los protocolos de prevención e intervención en todo el territorio.