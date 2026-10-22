En video: intensa persecución de un taxi en Bogotá tras presunto robo cerca de un colegio

Un nuevo hecho de hurto se registró en Bogotá. Esta vez, se trataría del robo de un taxi mediante la modalidad de halado. Sin embargo, poco después del incidente, las autoridades intervinieron para recuperar el vehículo y devolvérselo a su dueño.

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Según el informe de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, el hecho se registró en la localidad de Usme, donde se encontraba la víctima tras haber dejado a su hija en el colegio.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre dejó el taxi estacionado a unas cuadras del centro educativo, situación que aprovechó un delincuente para llevarse el automotor.

Después del crimen, la Policía Nacional se enteró de lo que había ocurrido gracias a una alerta de la central de radio, por lo que empezó de inmediato a buscar al sospechoso.

Según las autoridades, fue gracias al monitoreo constante de las cámaras de videovigilancia del C4 que se logró la recuperación de este vehículo. Cabe resaltar que este sistema es administrado por la Secretaría de Seguridad de la ciudad.

Tras el inicio del operativo, se logró interceptar el vehículo y recuperarlo. Este resultado se destacó como producto de la articulación entre los operadores de las cámaras y las patrullas de vigilancia.

El procedimiento dejó como resultado la captura de un joven de 22 años que presuntamente estaría involucrado en el robo. El sospechoso fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto. Será esta entidad la que determine su responsabilidad.

Por su parte, las autoridades han informado sobre la atención que se ha brindado a diferentes delitos registrados en la capital. Entre estos casos está el de unos rompevidrios, modalidad en la que se daña el vidrio de un carro para robar lo que hay en su interior.

Esta vez, habrían hurtado un celular, dispositivo que facilitó la captura de los dos sospechosos, que dejaron activo el GPS del equipo, sistema que ayudó a la Policía a ubicarlos.

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Después de su captura, los uniformados registraron a los hombres y encontraron el móvil y un arma traumática cargada. Tras lo ocurrido, fueron puestos a disposición de las entidades pertinentes.

La Secretaría de Seguridad extendió un llamado a la ciudadanía para alertar sobre cualquier hecho sospechoso o delito del que se tenga conocimiento por medio de los canales oficiales de atención, como la línea 123.