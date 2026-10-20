Adiós a importante estación de TransMilenio: fecha de cierre y una nueva alternativa

TransMilenio ha anunciado nuevos cambios en los recorridos del sistema, debido al cierre de una de sus estaciones, lo cual modificará algunas rutas de transporte. La entidad afirmó que una nueva estación comenzará operaciones, con el fin de mantener con normalidad el flujo de pasajeros.

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De acuerdo con la información dada, este hecho se debería a las obras que actualmente se realizan por la Línea 1 del metro de Bogotá en diferentes sectores de la ciudad.

En ese sentido, la estación temporal Marly dejará de operar y será reemplazada por la estación definitiva Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán, que comenzará a prestar servicio el sábado, 24 de octubre.

La nueva infraestructura, ubicada sobre la avenida Caracas, entre las calles 49 y 53, busca facilitar la movilidad de los pasajeros que utilizan este corredor de la capital.

La estación contará con tres vagones y un total de 18 servicios troncales, distribuidos entre sus diferentes puntos de parada. Por esta razón, los usuarios deberán verificar en qué vagón se detiene la ruta que necesitan para evitar confusiones al abordar los buses.

Este nuevo proyecto tiene una longitud de 383 metros y zonas de abordaje de ocho metros de ancho. También contará con pasarelas que conectan los tres vagones, dos taquillas de acceso y puertas automáticas en los puntos de parada, diseñadas para mejorar la seguridad durante el ingreso y la salida de los pasajeros.

Además, la estación tendrá un Sistema Inteligente de Transporte, que permitirá monitorear el estado de sus componentes en tiempo real. Estas características hacen parte de las adecuaciones previstas para la operación de la nueva estación en medio de las obras que se desarrollan para la construcción de la Línea 1 del metro.

Ante estos cambios, se recomienda a los usuarios consultar previamente los servicios disponibles y organizar sus desplazamientos con anticipación. También pueden utilizar TransMiApp para revisar las rutas y planear sus recorridos, especialmente durante las horas de mayor demanda.

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Los servicios disponibles en este nuevo punto son H15, H20, H27, A60, A61 y B23 en el vagón 1; 8, B18, B27, F60, Z61 y L18 en los vagones 2 y 8; J24, K23, C15, D20 y D24 en el vagón 3.

Además, se aconsejó a los usuarios no obstaculizar las puertas de acceso y descenso, con el fin de garantizar una buena movilidad en este lugar y evitar que se den retrasos en el servicio.