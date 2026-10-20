Este miércoles 21 de octubre, Colombia realizará el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026.

Una jornada para evaluar la preparación de familias, empresas, instituciones educativas, comunidades y autoridades frente a situaciones que podrían poner en riesgo la vida.

La actividad tendrá dos momentos, cada uno con objetivos diferentes, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

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¿A qué hora será el Simulacro Nacional de Emergencias?

El primer ejercicio se desarrollará a las 10:00 a. m. y estará dirigido a la ciudadanía, las familias, las instituciones educativas, las entidades públicas y privadas, y las organizaciones sociales, comunales y comunitarias.

En este horario, los participantes podrán poner a prueba sus planes de gestión del riesgo, los protocolos de actuación, los mecanismos de comunicación y las medidas de autoprotección.

El escenario deberá definirse de acuerdo con las amenazas y condiciones de cada territorio.

El segundo ejercicio comenzará a las 2:00 p. m. y estará dirigido a alcaldías, gobernaciones y autoridades territoriales de gestión del riesgo.

Su propósito será validar las Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias y comprobar la coordinación entre las entidades responsables de actuar ante un desastre.

Tenga en cuenta que no se trata simplemente de dos horarios para que cada ciudadano escoja cuándo evacuar.

La UNGRD confirmó que el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 se realizará el próximo 21 de octubre, con jornadas de participación a las 10:00 a. m. y 2:00 p. m. Foto: UNGRD

¿Es obligatorio evacuar?

No. El simulacro no significa que todas las personas deban abandonar sus viviendas, oficinas o colegios.

Las acciones dependerán del escenario escogido y de los procedimientos que se quieran evaluar.

La respuesta adecuada puede incluir una evacuación, pero también otras medidas de protección, como refugiarse en un lugar seguro, según el tipo de amenaza.

Lo importante es que cada participante conozca de antemano qué debe hacer y compruebe si los procedimientos previstos funcionan.

Entre los riesgos que pueden contemplarse están los sismos, las inundaciones, los incendios y los deslizamientos, de acuerdo con las condiciones de cada zona.

La UNGRD también recomienda fortalecer la preparación frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño, teniendo en cuenta las perspectivas climáticas del Ideam.

El enfoque del Simulacro Nacional 2026 es La resiliencia empieza en casa.

La propuesta busca que las familias identifiquen las amenazas de su entorno, reconozcan sus capacidades y definan cómo actuar antes, durante y después de una emergencia.

Antes del ejercicio, es conveniente revisar las rutas de salida, identificar los puntos de encuentro y actualizar los contactos de emergencia.

También es importante distribuir responsabilidades para que todos los integrantes del hogar sepan cómo proceder.

La preparación debe considerar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad o movilidad reducida que puedan necesitar asistencia.

Si hay animales de compañía, la familia también debe definir quién se encargará de ellos y cómo los protegerá durante el ejercicio

En los hogares con mascotas, se recomienda prever elementos básicos como agua, alimento, medicamentos si los requieren y medios seguros para transportarlas.

Punto de encuentro en caso de evacuación Foto: Getty Images

¿Qué deben hacer empresas, colegios y comunidades?

Las organizaciones deben adaptar el ejercicio a sus condiciones y a los riesgos que enfrentan.

Esto implica revisar los planes de emergencia, los protocolos de comunicación, las responsabilidades de los equipos de respuesta y las medidas previstas para proteger a las personas.

En los conjuntos residenciales y las comunidades, la actividad puede servir para comprobar si los vecinos conocen las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y los mecanismos para informar sobre una emergencia.

No se trata únicamente de cumplir una actividad programada. El objetivo es identificar fallas, establecer qué aspectos necesitan ajustes y mejorar la capacidad de respuesta ante una situación real