Trece soldados de los 19 del Black Hawk accidentando en Cauca siguen en la zona

Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que de los 19 ocupantes del Black Hawk que se accidentó en el Cauca, seis que eran los heridos de mayor gravedad fueron evacuados mientras que 13 se encuentran aún inmersos en la zona.

De acuerdo con las fuentes, las condiciones del terreno y climáticas han impedido que los otros ocupantes del helicópteros hayan sido extraídos. Las fuentes confirmaron que se tiene previsto que en las próximas horas se cumplan varios propósito.

El primero, poder evacuar a los militares que viajaban en el helicóptero. En segundo lugar, insertar a los militares y a la comisión inspectora que encabezará la investigación para determinar las causas del accidente. Y tercero, valorar la situación para recuperar lo que quedó del helicóptero.

Las fuentes confirmaron que la capacidad aérea de la aeronave se pierde, pues el helicóptero no se encontraba asegurado. Explicaron las fuentes que para este caso lo que se aseguran son los puestos del helicóptero, que para este caso, eran los 19 militares lo que estaban amparados con la respectiva póliza.

Sobre el accidente el Ejército reportó minutos después que: “nos permitimos informar que uno de nuestros helicópteros UH-60 Black Hawk que se encontraba realizando operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal, se precipitó a tierra en Inzá, #Cauca”.

Agregó la autoridad militar que: “en la aeronave se transportaban 15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos, en este momento están recibiendo atención médica y su estado de salud según el parte médico es estable. Es importante aclarar que todos están con vida”.

“Activamos los protocolos correspondientes y en estos momentos se desplaza un equipo de especialistas y técnicos para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de lo ocurrido”, añadió el Ejército.