El Ejército reveló las primeras imágenes de militares sobrevivientes del accidente de un Black Hawk que se precipitó a tierra mientras cumplía labores de abastecimiento y transporte de tropa en el Cauca.

En el video se observa a uniformados que fueron rescatados en otro helicóptero y llegaron a la base militar en Popayán para ser trasladados a centros médicos para su respectiva valoración y atención en salud.

A través de un comunicado de prensa, el Ejército confirmó el accidente e indicó que las causas de la emergencia en la aeronave estaban por establecerse.

“Nos permitimos informar que uno de nuestros helicópteros UH-60 Black Hawk que se encontraba realizando operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal, se precipitó a tierra en Inzá, #Cauca”, señaló el Ejército pocos minutos después del accidente.

Agregó la institución militar que “en la aeronave se transportaban 15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos, en este momento están recibiendo atención médica y su estado de salud, según el parte médico, es estable. Es importante aclarar que todos están con vida”.

Tras la emergencia, el Ejército señaló que “activamos los protocolos correspondientes y en estos momentos se desplaza un equipo de especialistas y técnicos para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de lo ocurrido”.

Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que la recuperación de la aeronave tardará bastante tiempo debido a la zona en la que se encuentra ubicada después del accidente.

Según fuentes del Ejército, cayó en zona montañosa, de complejo acceso y donde existe la presencia de grupos ilegales como las disidencias de las Farc.

Es de anotar que la situación aérea del Ejército es compleja. La Institución cuenta con helicópteros limitados, como lo es la flota de aeronaves rusas MI-17, las cuales, por falta de mantenimiento, han quedado varadas en un alto porcentaje.

Estado actual de la flota MI-17 del Ejército. Foto: Ejército

Fuentes militares confirmaron que actualmente el Ejército cuenta con 48 Black Hawk operativos y que se mantiene la dificultad para el mantenimiento de los MI-17.