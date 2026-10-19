Tras una investigación de 18 meses, el Gaula de la Policía capturó a nueve personas que harían parte de la estructura criminal de las disidencias conocidas como frente 57 Yair Bermúdez.

Captura presunto integrante disidencias frente Yair Bermúdez. Foto: Policía

La sorpresa para los agentes de la Policía que realizaban la investigación fue conocer que los criminales tendrían nexos con un capitán de inteligencia del Ejército, quien al parecer le suministraba información a la organización al margen de la ley.

Sobre el caso del capitán del Ejército, fuentes de la policía indicaron que: “Se capturó en Bogotá a un oficial de Inteligencia Militar quien estuvo adscrito al Batallón de Alta Montaña No. 5 en Quindío, quien suministraba información privilegiada a la estructura y cooperaba en actividades delictivas como el secuestro de una médico junto a sus hijos el 14/08/25 en Sevilla, Valle del Cauca”.

Con respecto a la operación contra el frente Yair Bermúdez la Policía explicó que se: “logró la captura de nueve presuntos integrantes del Frente 57 Yair Bermúdez, mediante una operación interinstitucional desarrollada en zona rural de Bugalagrande y sectores de influencia entre los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Cundinamarca”.

Operativo de la Policía contra el frente Yair Bermúdez, disidencias de las Farc. Foto: Policía.

Así mismo, reveló las identidades de los capturados: “Entre los capturados se encuentra alias Majiño, señalado como II cabecilla del Frente 57 en el departamento del Valle del Cauca y quien además ejercía funciones de explosivista”.

“De acuerdo con la información de inteligencia, tendría una trayectoria criminal aproximada de 15 años y habría ingresado a esta estructura hace cerca de dos meses, luego de integrar otras organizaciones armadas ilegales”, explicó la Policía.

Nueve capturados frente Yair Bermúdez, disidencias de las Farc. Foto: Policía

“Durante el procedimiento también fueron capturados alias “Médico”, hombre de confianza del cabecilla de la mencionada estructura criminal, alias “Bombero”, “Juanda”, “Marcos”, “Elizabeth”, “Tatiana” y “Bastidas”. Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes sobre los roles y antecedentes de los implicados”, añadió la Policía.