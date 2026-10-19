Primicia: CTI capturó a Camilo Tarquino, expresidente de la Corte Suprema por el cartel de la toga

En el marco de la investigación por el llamado cartel de la toga, el mayor escándalo de corrupción en las altas Cortes, el exmagistrado Camilo Tarquino fue condenado a seis años de cárcel y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) acaba de notificarle la orden de captura en su contra.

Orden de captura contra el expresidente de la Corte Suprema Camilo Tarquino por el cartel de la toga

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia resultó salpicado en este escándalo de corrupción junto a otros altos servidores de la justicia, como el también expresidente Leónidas Bustos. La sentencia condenatoria en su contra incluye una medida privativa de la libertad que ahora empieza a cumplir luego de la captura del CTI.

Se trata de una decisión que resuelve la solicitud de casación que hizo el exmagistrado ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que un juez lo condenara por los hechos de corrupción que enredaron a altos funcionarios de la justicia, en lo que se conoció como el cartel de la toga.

En el expediente se advirtió que el exmagistrado Camilo Tarquino y otros implicados, entre ellos, abogados, concertaron para ofrecer beneficios judiciales en la Corte Suprema de Justicia y en otros tribunales, a cambio de millonarios pagos y de esta manera favorecer a investigados por hechos de corrupción.

La Fiscalía lo capturó en el bunker Foto: Fiscalía

Al confirmar la sentencia condenatoria la Corte Suprema de Justicia libró las órdenes de captura correspondientes y esta mañana se hizo efectiva en las instalaciones del búnker de la Fiscalía en Bogotá, donde el exmagistrado permanecerá mientras los magistrados que libraron esa orden de detención definen cuál va a ser su sitio de reclusión.

“La Corte pudo establecer que, con antelación a ese hecho, Camilo Humberto Tarquino acordó con José Leonidas Bustos Martínez, entonces magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para servir como intermediario al servicio de una estructura de corrupción judicial de la que el último de los nombrados era promotor, en relación con el caso de Lyons Muskus”, señala el fallo.

Francisco Ricaurte, Camilo Tarquino y Leonidas Bustos, expresidentes de la Corte Suprema, fueron suprimidos del mural que contiene la historia del alto tribunal. Foto: FOTO: DANIEL REINA-SEMANA/ COLPRENSA/ GUILLERMO TORRES

Por estos hechos de corrupción, esto es el cartel de la toga, la Corte Suprema de Justicia también condenó a los expresidentes Francisco Javier Ricaurte y Leonidas Bustos Martínez. El primero se encuentra pagando su condena en la cárcel; mientras que el segundo está fuera del país desde hace más de una década.