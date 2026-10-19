Alerta en Cali: mujer desapareció con sus dos hijos y su familia pide ayuda

Hay alerta en el departamento de Valle del Cauca por la desaparición de una mujer de 28 años de edad y sus dos hijos menores de edad desde la noche del jueves 15 de octubre, cuando esta envió un mensaje a sus familiares que se encontraba en la terminal de transportes de Cali esperando un bus para llegar hasta Yumbo, donde residía.

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Se trata de Sandra Milena Balanta Inestroza, quien desapareció junto con sus hijos Taylin Yurani Rentería y Joiner Samir Balanta. María Valencia, hermana de la desaparecida, habló con SEMANA y reveló detalles que llaman la atención sobre las circunstancias previas a la pérdida de contacto.

La mujer desapareció de la ciudad de Cali. Foto: DANIEL JARAMILLO

Según su testimonio, Sandra Milena había viajado aproximadamente tres meses atrás para trabajar como cocinera en una zona montañosa donde, presuntamente, permanecían personas relacionadas con actividades cocaleras.

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“Lo que pasa es que ella estaba viviendo aquí conmigo, en Yumbo. Entonces, ella tiene una hermana de madre en Jamundí y la hermana la llamó porque necesitaban una cocinera, que si ella iba a trabajar. Mi hermana se fue hace como unos tres meses para allá”, relató Valencia.

La familiar aseguró que Sandra Milena le había mencionado las condiciones del lugar donde estaba trabajando, aunque no tenía información precisa sobre sus empleadores.

“Ella me dijo que iba a trabajar de cocinera en una montaña, a trabajarle como a unos coqueros, algo así”, sostuvo.

El último contacto ocurrió el jueves, aproximadamente a las 8:15 de la noche, cuando Sandra Milena envió dos audios en los que anunció que se encontraba en Cali y que tenía dificultades para conseguir transporte.

“Ella me manda un audio y me dice: ‘Estoy aquí en la terminal de Cali, voy para su casa, pero no he conseguido carro. Voy para su casa porque me cogió la noche’. Y ahí me volvió y me mandó el otro audio, me dijo: ‘Estoy aquí, en la terminal de Cali’. Y desde ahí no sabemos más nada de ella”, explicó.

Lo que más desconcierta a sus familiares es que la mujer no había anunciado previamente su regreso y, después de enviar esos mensajes, su teléfono celular dejó de recibir comunicaciones.

“Ella, pues, hasta el momento que yo sepa, problemas no tenía, pero tampoco me había dicho antes que se iba a venir. Ella me mandó un audio así, sorpresivamente, pero cuando yo le respondí, ya se había desconectado. Yo le marcaba y se iba sin servicio, y le escribía y ya estaba desconectada”, afirmó.

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Otro aspecto que genera interrogantes es la actitud que, según la entrevistada, ha tenido otra hermana de Sandra Milena, residente en la zona donde había conseguido trabajo.

“Le estamos diciendo a la hermana que investigue por allá cómo, qué decisión ella tomó, por qué se vino, y la hermana no quiere investigar nada. Ella dice que siente que su hermana está bien, que está bien y que está bien”, manifestó.

Hasta la publicación de esta noticia, los familiares de la mujer no habían instaurado una denuncia formal de la desaparición ante las autoridades correspondientes.