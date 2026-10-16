La recuperación del centro de Cali avanza con intervenciones en materia de seguridad, obras de infraestructura y atención social. Así lo aseguró el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, quien entregó un balance del Plan Cristo Rey y destacó una reducción en la criminalidad del territorio.

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De acuerdo con el mandatario, desde el 24 de septiembre, fecha en la que comenzó la Operación Iron, los registros de delitos de alto impacto han disminuido un 83 %. Asimismo, reportó una reducción del 100 % en los homicidios y los hurtos de motocicletas y automóviles durante el mismo periodo.

Las cifras fueron presentadas por Eder como parte de los resultados de la estrategia con la que la Administración distrital busca recuperar zonas del centro que, según sus declaraciones, estaban afectadas por dinámicas de ilegalidad.

En medio de las acciones, la Alcaldía también identificó 23 casas y estructuras que serían demolidas como parte de las obras de recuperación urbana. La intervención contempla, además, inversiones sociales y proyectos de infraestructura que buscan transformar este sector de la capital vallecaucana.

Uno de ellos es la construcción de la Estación Central del sistema de transporte masivo MIO, que, de acuerdo con Eder, será una pieza importante para la transformación del centro de la ciudad. El alcalde señaló que la intención es convertir un espacio marcado por problemas de seguridad en un punto de desarrollo y oportunidades para los ciudadanos.

Asimismo, el mandatario advirtió que la intervención ha dejado al descubierto situaciones sociales que requieren atención institucional, ya que, según declaró, durante los operativos fueron encontradas 11 niñas indígenas que presuntamente estaban retenidas y eran obligadas a realizar actos indebidos.

Por otro lado, también aseguró que cuatro mujeres fueron rescatadas de un lugar donde, según su versión, permanecían retenidas por un hombre que abusaba de ellas.

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A estos casos se suma el hallazgo de dos niños, de ocho y diez años, que, según Eder, estaban solos en una vivienda y consumían bazuco. El alcalde indicó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar intervino para atender la situación.

El mandatario sostuvo que la problemática del sector no se limita a la presencia de habitantes de calle, sino que incluye otras vulneraciones de derechos que requieren respuestas. Por esto, afirmó que el propósito de esta iniciativa es combinar las medidas de seguridad con la protección de la población vulnerable y la recuperación del espacio público.

La Administración distrital aseguró que continuará con las intervenciones para transformar el centro de Cali y avanzar con las obras previstas.