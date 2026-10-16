Alcalde Alejandro Eder se pronunció tras atentado en Cali que dejó varios policías heridos

Cinco policías resultaron heridos en Cali, luego de que un sujeto les lanzara desde un puente una granada de fragmentación, en instantes en que los uniformados se encontraban llevando a cabo labores de prevención, control y solicitud de antecedentes en la carrera 50 con calle 54, jurisdicción del barrio Ciudad Córdoba.

Gracias a la rápida reacción de la Policía, fue capturado un hombre de 23 años de edad, quien al parecer estaría vinculado con ese atentado que generó terror entre los ciudadanos de Cali.

Tras ese hecho, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció a través de X, esta mañana de viernes, 16 de octubre. El mandatario aprovechó para enviar un mensaje de solidaridad a los uniformados heridos y a sus familiares

Capturan a hombre que habría accionado explosivo que dejó a cinco policías heridos en Cali: autoridades entregaron detalles

“Rechazo de manera contundente el atentado contra cinco de nuestros policías en el barrio Ciudad Córdoba, al oriente de Cali. Nuestra solidaridad con los afectados y sus familias. Las autoridades ya tienen un capturado como principal sospechoso de estos hechos. El trabajo coordinado con la Fuerza Pública nos ha permitido impedir atentados con explosivos y seguiremos sin ceder un solo centímetro frente a los violentos. En Cali, la ley y la autoridad se respetan”, dijo Eder en la citada red social.

Los uniformados que resultaron heridos fueron un intendente jefe, un subintendente y tres patrulleros.

“De inmediato, los policías recibieron atención médica oportuna y fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad para su respectiva valoración y tratamiento”, destacó la Policía Metropolitana de Cali.

Por último, la Policía pidió a los ciudadanos que, si cuentan con información que permita esclarecer ese atentado que ocurrió en Cali el jueves, a eso de las 8:10 p. m., lo reporten a través de la línea 123.

“Invitamos a la ciudadanía a suministrar cualquier información adicional que contribuya al desarrollo de la investigación de este ataque, a través de la línea de emergencia 123, garantizando absoluta reserva”, indicó puntualmente.