El estruendo por el bombazo del lunes en el corazón histórico de Villavicencio dejó sin cabeza la imagen del Niño Jesús que descansa sobre los brazos de la Virgen del Carmen, que mira desde lo alto de la cubierta de la catedral hacia el oriente, en la puerta del Llano.

El atentado ocurrió a las 9:24 p. m. cuando el sacerdote Carlos Alberto Pérez Méndez se despedía de siete familias, entre las que había niños, que decidieron acompañarlo en la elaboración del pesebre navideño.

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El cansancio ya pesaba sobre sus ojos; llevaban dos horas poniendo y quitando figuras, prendiendo y apagando luces, acomodando los detalles del adorno sobre el que esperaban el domingo el inicio de la temporada navideña, cuando escucharon el estallido.

Las medidas de seguridad se reforzaron en los cuatro ingresos a Villavicencio (Puerto López, Acacías, Bogotá y Restrepo) para evitar nuevos atentados. Foto: FOTOS: GOBERNACIÓN DEL META

“Estábamos cansados, alistándonos para salir; de golpe la explosión, se fue la luz, empezaron a caernos vidrios desde lo alto, no entendíamos nada, de pronto alguien gritó: ¡un atentado!”, le dijo a SEMANA el religioso.

El grupo, junto a él, corrió hacia la casa cural en busca de refugio, pero allí encontró el inmueble destruido. “El tejado en el suelo no tenía puertas, no tenía ventanas; a duras penas pudimos asomarnos a la calle a ver qué pasaba; la puerta principal estaba reventada y tirada a un lado”, describió el padre.

La angustia se apoderó de él. Le preocupaban los niños, sus feligreses, por lo que empezó a gritarles para que no salieran a la calle porque afuera, a pesar de que solamente habían pasado unos segundos desde el atentado, ya corría el rumor de que había otro carrobomba sin explotar.

Llegó la Policía, llegaron los bomberos, descartaron esa posibilidad y, bajo sus órdenes, el padre Carlos Andrés y sus feligreses tuvieron que salir de la catedral para enfrentarse a un panorama apocalíptico que ni siquiera con la bomba que estalló en 2002, en la zona de la Grama, en Villavicencio, se había vivido.

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De la Casa del Samán, que estaba al lado de la casa cural, donde funcionaba una panadería y era considerada patrimonio histórico de la ciudad, solo quedaban ruinas. Igualmente pasó con la óptica Dr. Mejía, que estaba al otro lado de la calle, y con el restaurante Café Bar Capitolio, que funcionaba en ese segundo piso.

También con la Gobernación del Meta, o lo que queda de esta, que está diagonal a la catedral. De allí salieron a gritos la mayoría de los 23 heridos, entre ellos los guardias de seguridad Santos Hinojosa y el señor Díaz, este último encargado de proteger la puerta del parqueadero del edificio gubernamental, a quien el bombazo le destrozó el rostro y lo tiene en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Departamental luchando por sobrevivir.

El atentado con explosivos en el centro histórico de Villavicencio destruyó varios inmuebles y dejó daños en la imagen del Niño Jesús que sostiene la Virgen del Carmen, ubicada en lo alto de la Catedral. Foto: FOTOS: GOBERNACIÓN DEL META

La onda explosiva, según cifras de la Alcaldía de Villavicencio, dañó 87 inmuebles en los que funcionaban 500 comercios, los cuales tuvieron que ser cerrados, dejó 676 trabajadores con sus empleos afectados y las pérdidas podrían superar los 4.500 millones de pesos.

Algunos, como Carlos Andrés Ramírez, administrador de la histórica Talabartería Ramírez, que funciona desde 1969, aún planean cómo recuperarse. Su negocio, que está a mitad de la cuadra de la calle de las talabarterías, sufrió grietas en las paredes, las estanterías fueron destruidas y tuvo que permanecer cerrado hasta ayer, cuando participó de una feria comercial organizada por las autoridades para darles una mano y salvarlos de la ruina.

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Otros, como Carolina Soto, siguen viendo sus inmuebles hechos pedazos. Ella es la propietaria del edificio en el que funcionaban la Óptica Dr. Mejía, la cual fue saqueada después de la explosión, y el Café Bar El Capitolio. Tras la visita de ingenieros calculistas y balances preliminares, se estima que de la edificación solamente se salvan un par de columnas.

Para evitar la misma suerte de la óptica, el padre Carlos Andrés se resguardó en las ruinas de la casa cural para cuidar un patrimonio único en la ciudad: 96 libros en los que reposan partidas de bautismo, archivos que conservan la memoria de Villavicencio, en los que se narró cómo comenzó la ciudad, cuáles fueron sus fundadores y dónde se establecieron cuando empezaron a construirla en la época poscolonial.

Allí, en vela, permaneció toda la noche, esperando que amaneciera para que alguien le tendiera la mano y le ayudara a evitar un saqueo.

Luego, se fue a dormir a la casa de una familia de feligreses que se solidarizó con él, mientras el otro párroco buscaba otro lugar para albergarse, pues en la catedral no había cómo descansar y aún no se sabe cuándo podrán volver a celebrar eucaristías.

El bombazo en el centro de Villavicencio afectó decenas de inmuebles, cientos de comercios y a trabajadores que quedaron perjudicados por los daños materiales y el cierre de sus negocios tras la explosión. Foto: AFP

Mientras los afectados revisaban las ruinas para ver qué salvaban, hacían cuentas para planear cómo enfrentar esta época navideña; las autoridades extremaban sus medidas de seguridad y se tomaban las primeras decisiones. Una de ellas, el relevo en el mando del comando de la Séptima Brigada, que estaba bajo el liderazgo del coronel Jarol Espitia, a quien, según fuentes consultadas por SEMANA, ya le habían advertido de la arremetida de las disidencias contra el Meta.

De hecho, este medio supo que en una reunión de comienzos de noviembre, en la que participaron altos funcionarios de la Gobernación, mandos de Policía y Ejército, además de representantes de las concesiones que tienen bajo su administración los recaudos de los peajes del departamento, se le advirtió que algo así podía suceder. Pero poco se hizo para evitarlo.

El preludio del bombazo fue un atentado al peaje de Pipiral, que está antes de ingresar a Villavicencio desde Bogotá, en la madrugada del 15 de noviembre. Por eso, en el Meta aún se preguntan cómo es que una camioneta cargada de explosivos recorrió por lo menos 200 kilómetros desde zona rural de Puerto Gaitán, donde las disidencias al mando de Antonio Medina tienen control territorial y extorsionan a diestra y siniestra, hasta llegar al corazón histórico de Villavicencio para detonar la carga.

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¿Que por qué lo hicieron? Entre las autoridades del Meta se habla de dos hipótesis. Una de ellas es el respaldo que la gobernadora, Rafaela Cortés, les dio a las medidas del presidente, Abelardo De La Espriella, cuando dijo que “el país volvió a tomar el rumbo”.

La otra es una retaliación de ese grupo armado ilegal por un bombardeo en Mapiripán en el que murieron varios de sus integrantes. Incluso, hay un audio en el que presuntamente alias Antonio Medina se atribuye el atentado y un video en el que se ve “Farc-EP” y “500 kg” de revolución escritos en cilindros bomba.

A pesar de los daños causados, en el Meta creen que el sanguinario guerrillero no descansará. Sienten que otro atentado es inminente. Como prueba, tienen el que se frustró al inmovilizar un camión pequeño, una moto y capturar a dos personas en Puerto Gaitán la noche del jueves.

La Casa del Samán, considerada patrimonio histórico de Villavicencio, quedó reducida a ruinas tras el atentado que afectó también comercios, restaurantes y edificaciones ubicadas en inmediaciones de la Catedral. Foto: FOTOS: GOBERNACIÓN DEL META

Los delincuentes transportaban cuatro cilindros de 40 libras con capacidad de 50 kilos de explosivos, 11 rampas, 12 medios de lanzamientos con cilindros de 100 libras, ocho cargas esféricas de 20 kilos de explosivos, un arsenal con un poder de 200 kilos más de explosivos que los usados en el bombazo del lunes 23 de noviembre.

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Este domingo 29 de noviembre, a las 11:00 a. m., el padre Carlos Andrés celebrará una eucaristía en la Plaza de los Fundadores, en medio de las ruinas que dejó el bombazo, al frente de la Catedral, donde está el Niño Jesús sin cabeza, de la destruida Casa del Samán, de la óptica y el café bar ya desaparecidos.

Ahí replicará el mensaje que aprovechó para decir a través de SEMANA: “Sigamos apostándole a la paz, sigamos creyendo que la paz es posible; ante hechos como estos, la paz parece una utopía, un sueño irrealizable, que sería mejor el camino de la violencia y la venganza, pero no, los colombianos debemos unirnos y seguirle apostando a la paz”.