SEMANA conoció un video de una cámara de seguridad de un local ubicado cerca a la Gobernación del departamento del Meta, el edificio público que se convirtió en el blanco de un atentado terrorista en las últimas horas.

Gobernadora del Meta habla en SEMANA tras atentado: “Es una retaliación. Los delincuentes sienten el acorralamiento del Gobierno”

En las imágenes se observa la camioneta, tipo platón, cuando se detiene unos 40 segundos antes de llegar a la gobernación y la iglesia principal en el parque Los Libertadores, en pleno centro de Villavicencio, la misma que segundos después detonó y que dejó dos docenas de heridos y millonarios daños.

El video hace parte del material que tienen los investigadores de la Policía y la Fiscalía, que está siendo analizado para poder reconstruir el trayecto del vehículo, que fue acondicionado con explosivos por parte de las disidencias de las Farc, tal y como lo confirmó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

El vehículo es el mismo que, de acuerdo con informes de inteligencia, conocidos por SEMANA, fue hurtado hace más de 10 meses en el municipio de Puerto Gaitán y que las disidencias de las Farc, al mando de alias Antonio Medina, acondicionaron con los explosivos usados en el ataque terrorista contra la gobernación del Meta.

El documento conocido advierte de qué forma las disidencias de las Farc hurtaron el vehículo a dos personas a quienes aseguraron que se trataba de las disidencias del Frente 39, en ese momento al mando de alias Paul, como cabecilla principal y obedeciendo órdenes de alias Antonio Medina.

Este video, además de otros que fueron recaudados por los investigadores de la Policía Nacional y el CTI, se convierte en el elemento de prueba que necesitan dos fiscales especializados de la dirección contra la criminalidad organizada, enviados a la ciudad de Villavicencio para asumir la judicialización de los responsables de este atentado.

Atentado a la Gobernación del Meta, en Villavicencio. Foto: SEMANA

La Fiscalía advirtió que se abrió una investigación y que las versiones preliminares apuntan a las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco, como los responsables de planear y ejecutar el ataque terrorista en la ciudad de Villavicencio. Los fiscales a cargo del proceso recaudarán los elementos de prueba y entregarán detalles al gobierno nacional.