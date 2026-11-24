El presidente Abelardo de La Espriella ya está en Cartagena para atender personalmente el secuestro de varias personas en el Éxito de Contadora, en el sur de la capital del departamento de Bolívar.

El mandatario se reunió con la cúpula militar y con el alcalde Dumek Turbay en una sala de crisis acondicionada en la Base Naval para enfrentar esta situación.

La llegada del presidente a la Heroica estuvo acompañada de sobrevuelos en la zona del Éxito de Contadora, sur de la ciudad.

Fuerzas Especiales en el Éxito de Contadora, en Cartagena. Foto: Gabriel Salazar / Semana

Además, al movimiento de funcionarios del Esmad, quienes ayudaron a acordonar el lugar para evitar el acercamiento de curiosos que pudieran estropear las acciones que se adelantan para lograr la liberación de los secuestrados.

El secuestro comenzó a eso de las 8:30 a. m. de este martes 24 de noviembre, luego de que un grupo de delincuentes irrumpiera en ese almacén de cadena, tomara como rehenes a unas 30 personas, entre ellas trabajadores y compradores del Éxito.

Aunque realmente, según dijo el presidente, los delincuentes iban a robar un carro de valores y al fallar en su intento tuvieron que buscar refugio en el Éxito y allí tomaron a varias personas como rehenes.

Presidente De La Espriella reveló detalles del secuestro en Éxito de Cartagena: “Iban por un carro de valores”

“Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores que iba a recoger un dinero de un centro comercial. Desde el día anterior las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos. Los operadores de las cámaras activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata. No les quedó de otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas”, dijo el mandatario.

El alcalde Dumek Turbay, que está reunido con el presidente, manifestó: “Estamos bajo las directrices de todas las agencias de seguridad del Estado, Policía de Colombia, Armada de Colombia y nuestras Fuerzas Militares, que están al frente de la situación desde el primer momento del reporte. Se han implementado todos los protocolos que se estipulan para este tipo de escenarios que permitan salvaguardar la vida de las personas”.

Toma de rehenes en Éxito de Cartagena: dos negociadores estarían cara a cara con los ladrones

Con el paso de las horas, unas diez personas han sido liberadas, entre ellas seis mujeres, adultas mayores, y un niño.

Los secuestradores, se ha podido ver en videos captados desde el exterior del Éxito, visten uniformes tácticos, cascos y portan armas de largo alcance. Dos negociadores, cara a cara con los ladrones, tratan de convencerlos de dejar a las víctimas en libertad.