El comediante colombiano Gabriel Murillo, recordado por su paso por la edición 2024 de MasterChef Celebrity, generó conversación en redes sociales tras referirse de manera inesperada a su evidente pérdida de peso.

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Durante una entrevista radial, el humorista respondió a preguntas sobre su apariencia asegurando que su cambio físico se debía a un “cáncer de páncreas”, afirmación que dejó desconcertados tanto a los locutores como a sus seguidores, quienes aún debaten si se trató de una broma con su característico humor negro o de un diagnóstico real.

El episodio ocurrió durante la participación de Murillo en el programa Los Impresentables, de la emisora Los 40 Colombia. En medio de la entrevista, los conductores notaron el aspecto más delgado del comediante en comparación con cómo lucía años atrás en la competencia de cocina, y le preguntaron directamente si detrás de esa transformación había algún procedimiento quirúrgico.

Lejos de dar una explicación sobre dietas o ejercicio, el humorista respondió con un comentario que congeló el ambiente por unos segundos. “Se llama cáncer de páncreas y tiene sus ventajas, como por ejemplo que uno puede perder peso rápidamente”, afirmó Murillo frente a los micrófonos.

Ante la incomodidad evidente de los presentadores, quienes le preguntaron de inmediato si hablaba en serio, el comediante mantuvo su postura y aprovechó el momento para lanzar una reflexión directa sobre los límites al opinar sobre la apariencia física: reiteró que del cuerpo ajeno no se debe hablar, dejando en el aire la veracidad de sus palabras.

Lejos de aclarar si padece o no esta enfermedad, Gabriel Murillo alimentó la incertidumbre a través de sus propias redes sociales. El comediante compartió el fragmento de otra entrevista en la emisora La Kalle, donde el tema de su cambio físico volvió a salir a relucir.

En ese segundo espacio, los locutores le preguntaron por los métodos para adelgazar y si su piel había quedado flácida tras bajar tantos kilos. Murillo se levantó para mostrar su abdomen y aseguró que “por fortuna no”, agregando en tono jocoso que su método había consistido en “devolver su alimento tres veces al día”.

Aunque el comentario provocó risas en esa cabina, en redes los comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos seguidores defendieron su estilo sarcástico y entendieron sus respuestas como una forma ácida de evadir preguntas indiscretas sobre su cuerpo, otros le pidieron claridad y seriedad, señalando que el cáncer es un tema delicado como para usarlo a manera de chiste.

Hasta el momento, esta versión sobre un posible diagnóstico médico no ha sido confirmada por fuentes oficiales ni por un comunicado formal del artista.

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Gabriel Murillo es un comediante de stand-up bogotano que ganó popularidad en la escena del humor alternativo en Colombia gracias a su participación en colectivos como Con Ánimo de Ofender y sus presentaciones en teatros a nivel nacional. Su humor se caracteriza por ser directo, ácido y, en muchas ocasiones, políticamente incorrecto.

Su salto a la televisión se consolidó en 2024 cuando aceptó el reto de ingresar a MasterChef Celebrity Colombia. Aunque en un principio muchos televidentes no lo tenían en el radar, su personalidad tranquila y su evolución en la cocina lo llevaron a ganarse el cariño del público y a convertirse en uno de los concursantes más comentados de esa temporada.