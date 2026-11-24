La visita de la reina Mary de Dinamarca a Colombia dejó varios frentes de cooperación con ese país. El Ministerio de Salud informó que se hizo una alianza para fortalecer la prevención en salud para la detección temprana del cáncer y la atención de enfermedades crónicas.

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Así se estableció en una reunión que sostuvieron la ministra Ana María Vesga y su homóloga, Ida Auken, que se llevó a cabo en el Instituto de Cáncerología.

Entre las oportunidades de cooperación están la formación de equipos de atención primaria, la incorporación de herramientas digitales para identificar factores de riesgo y realizar seguimiento a pacientes, además del fortalecimiento de la prevención de enfermedades como la diabetes y la obesidad.

“Fortalecer la cooperación y el diálogo permanente es algo que venimos retomando en estos meses que llevamos en el Gobierno”, dijo la ministra Vesga.