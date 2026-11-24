Este martes 24 de noviembre, se llevó a cabo un encuentro en la Casa de la Constitución convocado por el movimiento Protejamos la Constitución, que busca blindar la carta política.

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La propuesta es que se pueda adelantar un proyecto de acto legislativo para que se eleven las mayorías necesarias para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, ya que actualmente se necesita la mitad más uno del voto de los congresistas para aprobar ese trámite, por lo que proponen que haya un consenso político más amplio.

En el encuentro estuvieron congresistas de distintos sectores: por la Alianza Verde, asistieron los representantes a la Cámara Mauricio Toro y Catherine Juvinao; integrantes de la UTL de la representante Alejandra Abásolo y del senador Ariel Ávila.

Del Centro Democrático hizo presencia el senador Carlos Meisel. Del Pacto Histórico asistió el representante Heráclito Landínez.

Por el Partido de la U, la senadora Norma Hurtado, y por Cambio Radical, el representante Julio César Triana. “Pongámonos de acuerdo en poner una salvaguarda, un candado a la Constitución. Yo sí le jalo a que no se reforme la Constitución con la mayoría que tenemos”, afirmó Triana.

“Este país necesita esos pequeños mensajes en medio de tantas diferencias que tenemos y que vamos a seguir conservando”, agregó el senador Carlos Meisel.