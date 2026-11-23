Una conocida frase popular encaja bien con lo sucedido este lunes, 23 de noviembre, en el Congreso de la República: “si así es el desayuno cómo será el almuerzo”.

La jornada se prolongó por más de 7 horas continuas en las que se escucharon 97 intervenciones que expusieron distintos puntos de vista alrededor de la Ley de Rescate Económico radicada en el Congreso de la República.

Era la primera de tres audiencias públicas programadas en distintas ciudades del país, para dar participación ciudadana en el complejo proyecto de ley que hace trámite en el Legislativo, y que, por demás, ya está a contrarreloj, teniendo en cuenta que las sesiones ordinarias del Congreso terminan el 16 de diciembre.

Cada uno de los intervinientes, desde su sector, expuso su “dolor de cabeza” con las medidas que incluye la iniciativa, la cual, inicialmente planteó un IVA generalizado a toda la canasta familiar, medida que estaba acompañada por una devolución del impuesto a los más vulnerables, pero que finalmente fue retirado del proyecto, debido al rechazo generalizado.

Audiencias públicas por proyecto de Ley de Rescate Económico Foto: Imagen generada por IA

En las intervenciones salió a relucir de todo. El que siente que le van a impactar su negocio, el que habló en nombre del empresario del cine y hasta el joven que sacó a relucir que en una zona como Soacha, en el interior del país, le pusieron 92.000 votos a Abelardo De La Espriella para que llegara a la Presidencia.

Todo argumento fue válido y escuchado. Era el objetivo de la primera audiencia pública, que ya da luces de cómo serán las siguientes jornadas: una en Cali y otra en Barranquilla, previo a que sea radicada la ponencia definitiva que será sometida a estudio y votación en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara.