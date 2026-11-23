El caso Canacol volvió a sonar este lunes 23 de noviembre, luego de que la Corte de Apelaciones del Tribunal Alberta, en Canadá, negara la solicitud de varias compañías, que son clientes de la empresa productora de gas natural, enfocada principalmente en la exploración y producción de gas convencional onshore en Colombia.

La mencionada Corte negó a las contrapartes —compañías clientes como Promigas, CoreX, Surtigas y otras— el permiso para apelar la decisión que autoriza la terminación de determinados contratos con Canacol en Canadá.

Esta compañía, que había llegado al país en 2008, entró en proceso de insolvencia; el tribunal canadiense le autorizó terminar de manera anticipada y unilateral 19 contratos en Colombia, de suministro y transporte de gas, como parte de su proceso de reorganización financiera bajo la ley canadiense.

Canacol Foto: Archivo particular

Luego, la compañía pidió formalmente a la Superintendencia de Sociedades que reconozca en el país las órdenes del tribunal.

Ahora, en un nuevo paso dentro del proceso, el juez dio especial peso al riesgo de que una apelación y sus demoras afectarán la reestructuración y la continuidad de la operación, con posibles consecuencias para el suministro de gas y la generación eléctrica en Colombia.

Tras esta decisión en Canadá, lo que queda pendiente es una decisión oportuna de la Superintendencia de Sociedades en Colombia. Solo así se podría definir el camino de la reestructuración y atender los riesgos para la continuidad del suministro de gas, según señalan expertos.

El Alto Tribunal tuvo en cuenta, según el documento divulgado en su página web, que “aun cuando algunos de los fundamentos del recurso (interpuesto por las mencionadas compañías) pudieran tener cierto sustento, las pruebas relativas tanto al perjuicio para el proceso de reorganización (CCAA) como al impacto más amplio en Colombia inclinan la balanza en contra de conceder la autorización basada en cualquiera de los fundamentos presentados”.

En consecuencia, la decisión adoptada fue “denegar la solicitud de autorización para apelar. Por lo tanto, no resulta necesario pronunciarse sobre las solicitudes de los acreedores que proporcionan financiación durante el proceso de reorganización”.